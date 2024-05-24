Дієтолог розповів, чим так корисна молода картопля та де її зберігати

В Україні вже розпочався сезон молодої картоплі, яку обожнює багато людей.

Чим так корисний цей овоч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Чому треба включати в раціон молоду картоплю

Молода картопля має низьку калорійність. Одна порція молодої картоплі (100 грамів) зазвичай містить близько 80-100 калорій, що робить її здоровим вибором для тих, хто стежить за своєю вагою або прагне схуднути.

Вона є хорошим джерелом харчових волокон. Містить 1 грам клітковини на стограмову порцію, яка сприяє травленню та підтримує здоров’я травної системи.

Має високий рівень вітаміну С, корисний для зміцнення імунної системи та загального здоров’я.

Є хорошим джерелом калію, важливого мінералу для підтримки належної роботи серця та м’язів. Молода картопля забезпечує достатню кількість цього важливого нутрієнта.

Картопля не містить жирів, тому молода картопля є корисним варіантом для тих, хто прагне зменшити споживання жирів.

Вона багата антиоксидантами, які допомагають захистити організм від шкідливих вільних радикалів і знижують ризик хронічних захворювань: від атеросклерозу до діабету та раку.

Овоч є хорошим джерелом енергії. Як крохмалистий овоч, молода картопля має високий вміст вуглеводів, що забезпечують швидкий і стабільний заряд енергії.

Містить функціонально важливі мінерали, такі як залізо та магній. Залізо має вирішальне значення для транспортування кисню в організмі, а магній підтримує здорову роботу нервів і м’язів.

Не містить глютену, тому підходить людям з непереносимістю глютену або целіакією.

Має високий вміст води, що допомагає підтримувати водний баланс в організмі та сприяє травленню.

Є хорошим джерелом вітамінів групи В, які необхідні для виробництва енергії, функціонування нервів і клітинного метаболізму. Зокрема, містить вітамін В6, потрібний для розвитку та функціонування мозку, а також для виробництва еритроцитів.

Природно не містить натрію. Це робить молоду картоплю гарним вибором для людей, які прагнуть зменшити споживання натрію та підтримувати здоровий рівень артеріального тиску.

Не містить холестерину, що зумовлює додатковий внесок у захист від атеросклерозу.

Є хорошим джерелом фолієвої кислоти, яка необхідна для правильного поділу клітин і синтезу ДНК. Тож молода картопля є корисною для вагітних жінок.

Є чудовим джерелом стійкого (резистентного) крохмалю. Це тип вуглеводів, який діє як клітковина, забезпечуючи покращення здоров’я травлення та контроль рівня цукру в крові.

Як зберігати молоду картоплю

Найкраще зберігати молоду картоплю в прохолодному, темному і добре провітрюваному місці, наприклад, в коморі або льосі. Не зберігайте її у холодильнику, оскільки низька температура може спричинити перетворення крохмалю на цукор.

Зазначимо, що шкірка молодої картоплі їстівна і забезпечує додаткові поживні речовини та клітковину. Однак обов’язково ретельно вимийте картоплини, щоб видалити будь-який бруд перед споживанням. Відварювання молодої картоплі з неушкодженою шкіркою не тільки економить час, але й допомагає зберегти її корисні властивості та смак.