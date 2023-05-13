Дієтолог розповіла, у якому вигляді сало найкорисніше

Сало - національний український продукт, який люблять багато людей. Попри те, що це не тільки смачний, але і дуже корисний продукт - вживати його можна не у всьому вигляді.

Про це повідомила терапевт та дієтолог Аліна Іванова в Instagram .

Чи корисне сало

Сало містить у собі багато насичених жирів. Тому вживання у великих кількостях може негативно впливати на стан здоров'я.

Однак, сало у собі містить жиророзчинні вітаміни, такі як А, Е, Д та К. Також містить важливі мікроелементи, такі як мідь та залізо.

Тому вживання сала у невеликих кількостях може бути навіть корисним для здоров'я.

До того ж в ньому містяться омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які так необхідні для утворення оболонок навколо нейронів та протидії запальним процесам.

Вживання сала сприятливо впливає на судини та клітинні мембрани, тому що в ньому лецитин. Продукт також містить арахідонову кислоту.

У якому вигляді вживати

Експерт каже, що сало не повинно бути смажене. А краще за все обирати проморожене.

Їсти сало найкраще вранці або в обід, саме в цей час крім корисних речовин ваш організм отримає потужне енергетичне насичення.

Такий продукт краще не їсти людям із серцево-судинними захворюваннями.

Попри високу калорійність, цей продукт сміливо можна вживати щодня, проте, в дуже обмежених кількостях. Середня норма в день на людину - 30-40 грамів.