Диетолог рассказала, в каком виде сало самое полезное

Сало - национальный украинский продукт, который любят многие люди. Несмотря на то, что это не только вкусный, но и очень полезный продукт - употреблять его можно не во всем виде.

Об этом сообщила терапевт и диетолог Алина Иванова в Instagram .

Полезное ли сало

Сало включает в себя много насыщенных жиров. Поэтому употребление в больших количествах может оказывать негативное влияние на состояние здоровья.

Однако, сало содержит жирорастворимые витамины, такие как А, Е, Д и К. Также содержит важные микроэлементы, такие как медь и железо.

Поэтому употребление сала в небольших количествах может оказаться даже полезным для здоровья.

К тому же в нем содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые так необходимы для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам.

Употребление сала оказывает благоприятное влияние на сосуды и клеточные мембраны, так как в нем лецитин. Продукт также содержит арахидоновую кислоту.

В каком виде употреблять

Эксперт говорит, что сало не должно быть жареным. А лучше всего выбирать промороженное.

Есть сало лучше всего утром или в обед, именно в это время помимо полезных веществ ваш организм получит мощное энергетическое насыщение.

Такой продукт лучше не есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Несмотря на высокую калорийность, этот продукт смело можно употреблять ежедневно, однако в очень ограниченных количествах. Средняя норма в день на человека - 30-40 граммов.