Дієтолог розповіла, які перекуси давати дитині в школу, щоб вона залюбки їх з'їдала

Раціон школяра повинен містити усі необхідні нутрієнти, інакше дитина не зможе повноцінно розвиватись та займатись розумовою діяльністю. Тільки біда в тому, що від більшості здорової і корисної їжі діти відмовляються, чим додають батькам клопоту.

Про те, як правильно організувати раціон школяра та що корисного давати для перекусу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram .

Яким має бути раціон у школяра

"Я впевнена, що переважна більшість батьків знають, що таке здорове харчування, намагаються і дітей привчати до нього. Але не всім це вдається. Комусь за браком часу, хтось втомився вмовляти дитину їсти корисне, коли вона це не любить, хтось просто не розуміє: не вся їжа, що продається в магазинах є здоровою", - пише дієтолог.

При цьому вона наголошує, що від того, як буде харчуватися дитина, залежить стан її здоров'я не тільки зараз, але і в майбутньому. Дієтолог радить дотримуватись наступних правил⁣⁣, щоб забезпечити дитині правильне харчування.

Плануйте харчування дитини

Визначте необхідний обсяг їжі з урахуванням не тільки віку, але й ваги і зросту дитини. Потрібно розподілити їжу на 5 прийомів і визначити, що дати в школу, а що дитина буде їсти вдома. ⁣

Обговорюйте з дитиною меню

"В їдальнях школярі дуже часто не з'їдають всю порцію або взагалі не їдять таку їжу. Про це потрібно знати батькам і пропонувати дитині брати їжу з собою. Давати те, що вона точно з'їсть. Часом батьки нав'язують дітям свої смаки, не враховують, що дитина в шкільному віці має свої улюблені продукти", - наголошує Фус.⁣⁣⠀

Не забувайте про корисні солодощі

"Коли дитина витрачає багато енергії - фізичної і розумової, без швидких джерел глюкози, як правило, не обійтися. До нормального обіду або перекусу, замість батончиків, булок, печива, вафель з трансжирами та великим вмістом цукру, можна дати дитині солодощі домашнього приготування", - радить дієтолог.⁣⁣⠀

Дотримуйтесь принципу різноманітності

Намагайтеся завжди пропонувати дитині різноманітну їжу. Це збільшить шанси, що вона це їстиме залюбки. ⁣⁣

Стежте за дотримання водного режиму

Важливо нагадувати дитині про необхідність пити воду. Не замінюйте воду солодкими напоями чи соками.⁣⁣⠀

Пам'ятайте про красивий вигляд їжі

Дитина із задоволенням поїсть з гарного ланчбокса, особливо, якщо вона вибрала його сама. Тож дбайте, щоб їжа завжди мала апетитний вигляд.

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