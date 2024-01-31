Дієтолог розповіла, чи варто додавати у страви сіль: все про "білу смерть"

Усі звикли додавати у їжі сіль. Однак, її надлишок, так і дефіцит може зашкодити організму. Варто знати, кому взагалі варто виключити сіль з раціону.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Яку хімічну природу має сіль

Сіль використовували в сиву давнину (ще до нашої ери) передусім для збереження їжі. Солоне середовище не є придатним для росту й розмноження бактерій, адже сіль витягує воду, яка так необхідна для життя бактерій.

Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, що сіль (NaCl) на 40% складається з натрію, який впливає на безліч фізіологічних функцій в організмі людини. Зокрема, на нервову провідність, м’язовий тонус, водно-електролітний баланс.

Сіль любить "золоту середину" - як надлишок, так і дефіцит цієї хімічної сполуки може зашкодити організму.

Чим поганий дефіцит солі

Наразі фокус інформаційної уваги направлений саме на переспоживання солі - і це не дивно, адже з цим пов’язані серйозні наслідки для організму.

Однак, не варто забувати, що й нестача солі може бути небезпечною.

Зокрема, наслідками дефіциту NaCl можуть бути:

низький тиск - натрій є важливим гравцем у підтримці нормального тиску. Коли стається його дефіцит, наприклад, унаслідок зневоднення (рясного пітніння, діареї, блювоти, надмірного використання сечогінних засобів), це може призводити до зниження тиску

порушення водного балансу - натрій утримує воду, тож за недостатньої його концентрації вода в надмірних кількостях потрапляє в клітини

різке обмеження може призвести до зростання ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) та тригліцеридів у крові

Норма солі

За рекомендаціями Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) норма солі для дорослих становить 6 грамів, норма споживання саме натрію - 2,5 грама на день.

Водночас рекомендовані кількості сильно відрізняються між віковими групами. Наприклад, сіль та натрій у раціоні дітей віком 4-6 років варто обмежити до 3 грамів та 1,2 грама відповідно.

Більшість доданої солі на день ми споживаємо з процесованих продуктів: хлібу, твердого сиру, ковбасних виробів, солоного печива, кондитерських продуктів, фаст-фуду.

Кому варто бути уважним щодо солі

Дотримуватися рекомендацій зі споживання солі потрібно всім. Проте особливо - людям, які мають:

захворювання слизової шлунка, передракові стани, рак шлунка

остеопороз або остеопенію - зменшення щільності кісткової тканини. Зі збільшенням споживання харчової солі збільшується виведення кальцію з сечею

хронічну хворобу нирок - у такому разі споживання солі рекомендують зменшити вдвічі від добової норми для здорових людей

серцево-судинні хвороби - надмірне споживання солі пов’язано з розвитком гіпертонічної хвороби, яка є одним з основних чинників розвитку інсульту та інфаркту

Чи вся сіль однакова

До найбільш розповсюджених видів відносять:

поварена кам’яна сіль видобувається з природних джерел - підземних копалин, не містить йоду

йодована сіль - поварена кам’яна сіль, що штучно насичується йодом

морська сіль утворюється шляхом випаровування морської або океанічної води. Вона складається з повареної солі з невеличкими домішками мінералів, проте мінімальним вмістом йоду

кошерна сіль - сіль великого помелу, що має в складі агенти для запобігання утворення грудочок, використовується для приготування кошерних страв

гімалайська або рожева сіль - видобувається в Пакистані, містить природні домішки оксиду заліза

Як мінімізувати вміст солі в раціоні

Щоб зменшити кількість солі в раціоні, потрібно дотримуватись таких порад: