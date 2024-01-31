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Дієтолог розповіла, чи варто додавати у страви сіль: все про "білу смерть"

Середа 31 січня 2024 13:45
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Дієтолог розповіла, чи варто додавати у страви сіль: все про "білу смерть" Чи варто додавати сіль у страви (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі звикли додавати у їжі сіль. Однак, її надлишок, так і дефіцит може зашкодити організму. Варто знати, кому взагалі варто виключити сіль з раціону.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Яку хімічну природу має сіль

Сіль використовували в сиву давнину (ще до нашої ери) передусім для збереження їжі. Солоне середовище не є придатним для росту й розмноження бактерій, адже сіль витягує воду, яка так необхідна для життя бактерій.

Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, що сіль (NaCl) на 40% складається з натрію, який впливає на безліч фізіологічних функцій в організмі людини. Зокрема, на нервову провідність, м’язовий тонус, водно-електролітний баланс.

Сіль любить "золоту середину" - як надлишок, так і дефіцит цієї хімічної сполуки може зашкодити організму.

Чим поганий дефіцит солі

Наразі фокус інформаційної уваги направлений саме на переспоживання солі - і це не дивно, адже з цим пов’язані серйозні наслідки для організму.

Однак, не варто забувати, що й нестача солі може бути небезпечною.

Зокрема, наслідками дефіциту NaCl можуть бути:

  • низький тиск - натрій є важливим гравцем у підтримці нормального тиску. Коли стається його дефіцит, наприклад, унаслідок зневоднення (рясного пітніння, діареї, блювоти, надмірного використання сечогінних засобів), це може призводити до зниження тиску
  • порушення водного балансу - натрій утримує воду, тож за недостатньої його концентрації вода в надмірних кількостях потрапляє в клітини
  • різке обмеження може призвести до зростання ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) та тригліцеридів у крові

Норма солі

За рекомендаціями Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) норма солі для дорослих становить 6 грамів, норма споживання саме натрію - 2,5 грама на день.

Водночас рекомендовані кількості сильно відрізняються між віковими групами. Наприклад, сіль та натрій у раціоні дітей віком 4-6 років варто обмежити до 3 грамів та 1,2 грама відповідно.

Більшість доданої солі на день ми споживаємо з процесованих продуктів: хлібу, твердого сиру, ковбасних виробів, солоного печива, кондитерських продуктів, фаст-фуду.

Кому варто бути уважним щодо солі

Дотримуватися рекомендацій зі споживання солі потрібно всім. Проте особливо - людям, які мають:

  • захворювання слизової шлунка, передракові стани, рак шлунка
  • остеопороз або остеопенію - зменшення щільності кісткової тканини. Зі збільшенням споживання харчової солі збільшується виведення кальцію з сечею
  • хронічну хворобу нирок - у такому разі споживання солі рекомендують зменшити вдвічі від добової норми для здорових людей
  • серцево-судинні хвороби - надмірне споживання солі пов’язано з розвитком гіпертонічної хвороби, яка є одним з основних чинників розвитку інсульту та інфаркту

Чи вся сіль однакова

До найбільш розповсюджених видів відносять:

  • поварена кам’яна сіль видобувається з природних джерел - підземних копалин, не містить йоду
  • йодована сіль - поварена кам’яна сіль, що штучно насичується йодом
  • морська сіль утворюється шляхом випаровування морської або океанічної води. Вона складається з повареної солі з невеличкими домішками мінералів, проте мінімальним вмістом йоду
  • кошерна сіль - сіль великого помелу, що має в складі агенти для запобігання утворення грудочок, використовується для приготування кошерних страв
  • гімалайська або рожева сіль - видобувається в Пакистані, містить природні домішки оксиду заліза

Як мінімізувати вміст солі в раціоні

Щоб зменшити кількість солі в раціоні, потрібно дотримуватись таких порад:

  • виключте або обмежте споживання маринованих овочів як домашнього, так і магазинного виробництва
  • зменште споживання солонини, солоної риби, солоного сала, а також процесованих м’ясних, рибних виробів та страв домашнього приготування, що містять надмір солі
  • використовуйте низьконатрієву сіль (містить 30-40% калію хлориду замість натрію хлориду)
  • спробуйте частково замінити сіль у стравах на різні спеції, прянощі та трави, щоб отримати інші насичені смаки
  • додавайте до кожного прийому їжі овочі, які є джерелами калію - наприклад, шпинат, петрушку, листя салату, броколі, горох, помідори, картоплю

Раніше ми повідомляли, чи можна давати сіль дітям під час першого прикорму.

Також ми писали, як звичайна сіль може захистити від неприємностей.

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