Диетолог рассказала, стоит ли добавлять в блюда соль: все о "белой смерти"

Все привыкли добавлять в пищу соль. Однако ее избыток, так и дефицит может навредить организму. Следует знать, кому вообще следует исключить соль из рациона.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Какую химическую природу имеет соль

Соль использовали в глубокую древность (еще до нашей эры) прежде всего для сохранения пищи. Соленая среда не пригодна для роста и размножения бактерий, ведь соль извлекает воду, которая так необходима для жизни бактерий.

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, что соль (NaCl) на 40% состоит из натрия, влияющего на множество физиологических функций в организме человека. В частности, нервную проводимость, мышечный тонус, водно-электролитный баланс.

Соль любит "золотую середину" - как избыток, так и дефицит этого химического соединения может повредить организму.

Чем плох дефицит соли

Пока фокус информационного внимания направлен именно на перепотребление соли - и это не удивительно, ведь с этим связаны серьезные последствия для организма.

Однако не стоит забывать, что и недостаток соли может быть опасным.

В частности, последствиями дефицита NaCl могут быть:

низкое давление - натрий является важным игроком в поддержании нормального давления. Когда происходит его дефицит, например вследствие обезвоживания (обильного пота, диареи, рвоты, чрезмерного использования мочегонных средств), это может приводить к снижению давления

нарушение водного баланса - натрий удерживает воду, так что при недостаточной его концентрации вода в чрезмерных количествах попадает в клетки

резкое ограничение может привести к росту ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и триглицеридов в крови

Норма соли

По рекомендациям Управления по контролю качества продуктов и медикаментов США (FDA) норма соли для взрослых составляет 6 граммов, норма потребления именно натрия - 2,5 грамма в день.

В то же время рекомендуемые количества сильно отличаются между возрастными группами. Например, соль и натрий в рационе детей в возрасте 4-6 лет следует ограничить до 3 г и 1,2 г соответственно.

Большинство добавленной соли в день мы потребляем из процессируемых продуктов: хлеба, сыра, колбасных изделий, соленого печенья, кондитерских продуктов, фаст-фуда.

Кому следует быть внимательным относительно соли

Следовать рекомендациям по потреблению соли нужно всем. Однако особенно - людям, которые имеют:

заболевания слизистой желудка, предраковые состояния, рак желудка

остеопороз или остеопению - уменьшение плотности костной ткани. С увеличением потребления пищевой соли увеличивается выведение кальция с мочой.

хроническую болезнь почек - в таком случае потребление соли рекомендуют уменьшить вдвое от суточной нормы для здоровых людей

сердечно-сосудистые болезни - чрезмерное потребление соли связано с развитием гипертонической болезни, которая является одним из основных факторов развития инсульта и инфаркта

Вся ли соль одинакова

К наиболее распространенным видам относятся:

поваренная каменная соль добывается из природных источников - подземных ископаемых, не содержащих йода

йодированная соль - искусственно насыщаемая йодом поваренная каменная соль

морская соль образуется путем испарения морской или океанической воды. Она состоит из поваренной соли с небольшими примесями минералов, однако минимальным содержанием йода

кошерная соль - соль большого помола, имеющая в составе агенты для предотвращения образования комочков, используется для приготовления кошерных блюд

гималайская или розовая соль - добывается в Пакистане, содержит природные примеси оксида железа

Как минимизировать содержание соли в рационе

Чтобы уменьшить количество соли в рационе, нужно следовать следующим советам: