Дієтолог розповіла, чи справді так важливо снідати

Про сніданок точаться суперечки, важливий він чи ні, бо є різні дослідження з цього приводу. Проте більшість з них - за збалансований сніданок.

Чому перший прийом їжі так важливий, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram дієтолога Оксани Скиталінської.