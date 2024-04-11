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Дієтолог розповіла, чи справді так важливо снідати

Четвер 11 квітня 2024 08:41
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Дієтолог розповіла, чи справді так важливо снідати Фото: чи важливо снідати зранку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Оксана Скиталінська

Про сніданок точаться суперечки, важливий він чи ні, бо є різні дослідження з цього приводу. Проте більшість з них - за збалансований сніданок.

Чому перший прийом їжі так важливий, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram дієтолога Оксани Скиталінської.

Чому сніданок важливий

Енергія на весь день

Сніданок забезпечує наш мозок та мʼязи вуглеводами, які перетворюються на глюкозу, основне джерело енергії.

Покращує концентрацію уваги, швидкість реакції, памʼять, оскільки містить важливі амінокислоти, які потрібні для вироблення нейромедіаторів.

Контроль ваги

Сніданок, який містить клітковину, може допомогти контролювати апетит протягом дня і зменшити ризики переїдання пізніше протягом дня.

Покращення настрою

Відсутність сніданку може призвести до втоми, роздратованості та пригніченого настрою, а його присутність - з точністю до навпаки.

Нормалізація метаболізму

Збалансований сніданок запускає метаболічні процеси й цим самим допомагає організму ефективно використовувати нутрієнти протягом дня.

До цього дієтолог розкрила головні секрети харчування.

Раніше ми писали про те, що дієтолог назвала кашу молодості та довголіття.

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