Диетолог рассказала, так ли важно завтракать
О завтраке идут споры, важен он или нет, потому что есть разные исследования по этому поводу. Однако большинство из них – за сбалансированный завтрак.
Почему первый прием пищи так важен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram диетолога Оксаны Скиталинской.
Почему завтрак важен
Энергия на весь день
Завтрак обеспечивает наш мозг и мышцы углеводами, которые превращаются в глюкозу, основным источником энергии.
Улучшает концентрацию внимания, скорость реакции, память, поскольку содержит важные аминокислоты, необходимые для выработки нейромедиаторов.
Контроль веса
Завтрак, содержащий клетчатку, может помочь контролировать аппетит в течение дня и снизить риски переедания позже в течение дня.
Улучшение настроения
Отсутствие завтрака может привести к усталости, раздражительности и подавленному настроению, а присутствие - с точностью до наоборот.
Нормализация метаболизма
Сбалансированный завтрак запускает метаболические процессы и тем самым помогает организму эффективно использовать нутриенты в течение дня.
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