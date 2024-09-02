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Дієтолог розповіла, чи справді існує метод швидкого схуднення

Понеділок 02 вересня 2024 12:25
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Дієтолог розповіла, чи справді існує метод швидкого схуднення Чи існує метод швидкого схуднення (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Самойленко

Для втрати ваги багато хто використовує швидкі методи схуднення, які шкодять здоров'ю. Дієтолог розповіла, чи справді можна безпечно швидко втратити вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Чи можна швидко схуднути

Багато хто грішить швидкими методами схуднення, які несприятливо впливають на організм, в додаток ця вага, як швидко йде, так і повертається, часто з рядом інших проблем.

Тому варто орієнтуватись не на вагу, а на здоров’я.

Потрібно звертати увагу лише на самопочуття, результати лабораторних аналізів, індекс маси тіла та інші показники.

"Лікарі дієтологи не люблять швидке схуднення, бо це авральне втручання в роботу організму, а це небезпечно", - розповіла Самойленко.

Дієтолог радить переходити не на швидке схуднення, а на здорове харчування і дбати не тільки про швидкість втрати кілограмів, а тільки якість свого здоров'я.

Важливо пам'ятати, що швидке схуднення - це великий стрес для організму і як швидко ви втрачаєте свої кілограми ще більш швидко ви їх потім набираєте.

Які звички допоможуть безпечно схуднути

Їжте сніданок з високим вмістом білка

Сніданок з високим вмістом білка може допомогти знизити потяг до їжі.

Уникайте солодких напоїв

Їхні калорії можуть перешкоджати зниженню ваги.

Їжте цільнозернові продукти

Такі продукти більш здорові, ситні і з набагато меншою ймовірністю спричиняють переїдання.

Їжте повільно

Швидке харчування з часом може призвести до збільшення ваги, в той час, як повільне харчування змушує вас відчувати себе більш ситим і підвищує рівень гормонів, що знижують вагу.

Повноцінний сон

Сон важливий з багатьох причин, і поганий сон є одним з найбільших факторів ризику збільшення ваги.

Раніше ми повідомляли про 5 речей, які потрібно робити ввечері, щоб швидше схуднути.

Також ми писали, скільки калорій вживати на день, щоб втрачати вагу.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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