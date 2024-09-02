Диетолог рассказала, действительно ли существует метод быстрого похудения
Для потери веса многие используют быстрые методы похудения, которые вредят здоровью. Диетолог рассказала, можно ли безопасно быстро потерять вес.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Можно ли быстро похудеть
Многие грешат быстрыми методами похудения, которые неблагоприятно влияют на организм, вдобавок этот вес, как быстро уходит, так и возвращается, часто с рядом других проблем.
Поэтому следует ориентироваться не на вес, а на здоровье.
Следует обращать внимание только на самочувствие, результаты лабораторных анализов, индекс массы тела и другие показатели.
"Врачи диетологи не любят быстрое похудение, потому что это авральное вмешательство в работу организма, а это опасно", - рассказала Самойленко.
Диетолог советует переходить не на быстрое похудение, а на здоровое питание и заботиться не только о скорости потери килограммов, а только о качестве своего здоровья.
Важно помнить, что быстрое похудение - это большой стресс для организма и как быстро вы теряете свои килограммы еще более быстро вы их потом набираете.
Какие привычки помогут безопасно похудеть
Ешьте завтрак с высоким содержанием белка
Завтрак с высоким содержанием белка может помочь снизить тягу к еде.
Избегайте сладких напитков
Их калории могут препятствовать снижению веса.
Ешьте цельнозерновые продукты
Такие продукты более здоровые, сытные и с гораздо меньшей вероятностью влекут за собой переедание.
Ешьте медленно
Быстрое питание с течением времени может привести к увеличению веса, в то время как медленное питание заставляет вас чувствовать себя более сытым и повышает уровень гормонов, снижающих вес.
Полноценный сон
Сон важен по многим причинам, и плохой сон является одним из самых больших факторов риска увеличения веса.
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