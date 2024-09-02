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Диетолог рассказала, действительно ли существует метод быстрого похудения

Понедельник 02 сентября 2024 12:25
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Диетолог рассказала, действительно ли существует метод быстрого похудения Существует ли метод быстрого похудения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Для потери веса многие используют быстрые методы похудения, которые вредят здоровью. Диетолог рассказала, можно ли безопасно быстро потерять вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Можно ли быстро похудеть

Многие грешат быстрыми методами похудения, которые неблагоприятно влияют на организм, вдобавок этот вес, как быстро уходит, так и возвращается, часто с рядом других проблем.

Поэтому следует ориентироваться не на вес, а на здоровье.

Следует обращать внимание только на самочувствие, результаты лабораторных анализов, индекс массы тела и другие показатели.

"Врачи диетологи не любят быстрое похудение, потому что это авральное вмешательство в работу организма, а это опасно", - рассказала Самойленко.

Диетолог советует переходить не на быстрое похудение, а на здоровое питание и заботиться не только о скорости потери килограммов, а только о качестве своего здоровья.

Важно помнить, что быстрое похудение - это большой стресс для организма и как быстро вы теряете свои килограммы еще более быстро вы их потом набираете.

Какие привычки помогут безопасно похудеть

Ешьте завтрак с высоким содержанием белка

Завтрак с высоким содержанием белка может помочь снизить тягу к еде.

Избегайте сладких напитков

Их калории могут препятствовать снижению веса.

Ешьте цельнозерновые продукты

Такие продукты более здоровые, сытные и с гораздо меньшей вероятностью влекут за собой переедание.

Ешьте медленно

Быстрое питание с течением времени может привести к увеличению веса, в то время как медленное питание заставляет вас чувствовать себя более сытым и повышает уровень гормонов, снижающих вес.

Полноценный сон

Сон важен по многим причинам, и плохой сон является одним из самых больших факторов риска увеличения веса.

Раньше мы сообщали о 5 вещах, которые нужно делать вечером, чтобы быстрее похудеть.

Также мы писали, сколько калорий употреблять в день, чтобы терять вес.

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