Дієтолог розповіла, чи потрібно їсти суп взимку
Вже кілька років між дієтологами виникають спори, чи потрібно їсти суп. А ви знали, що перші страви - це ідеальна їжа взимку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook дієтолога Оксани Скиталінської.
Чому взимку необхідно їсти суп
Експерт наголосила, що суп - це ідеальна зимова їжа.
Якщо суп овочевий, кладіть побільше овочів, щоб суп був густим, овочі варіть до ледь хрусткого стану.
"Овочеві супи багаті калієм, який корисний для серця і запобігає набрякам", - написала дієтолог.
Щоб суп був повноцінною збалансованою стравою, додавайте білковий компонент - квасолю або зелений горошок, сочевицю, або гриби.
Можна також варити супи на нежирному м'ясі чи риби, тоді білка в такому супі буде значно більше, він надовго даватиме відчуття ситості.
"А ще овочевий суп на слабкому нежирному бульйоні містить глутамінову кислоту, яка дає відчуття задоволення та спокою, корисна для шлунка і кишечника, сприяє його загоєнню при запаленнях і протидіє алергії", - запевнила експерт.
Загальні правила харчування взимку
- Їжте і пийте тепле - це зігріє вас зсередини
- Обов'язково снідайте
- Не виходьте з дому голодним
- Пийте багато теплої води
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