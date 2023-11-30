Диетолог рассказала, нужно ли есть суп зимой
Уже несколько лет между диетологами возникают споры, нужно ли есть суп. А вы знали, что первые блюда - это идеальная еда зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook диетолога Оксаны Скиталинской.
Почему зимой необходимо есть суп
Эксперт подчеркнула, что суп - это идеальная зимняя еда.
Если суп овощной, кладите побольше овощей, чтобы суп был густым, овощи варите до хрустящего состояния.
"Овощные супы богаты калием, который полезен для сердца и предотвращает отеки", - написала диетолог.
Чтобы суп был полноценным сбалансированным блюдом, добавляйте белковый компонент - фасоль или зеленый горошек, чечевицу или грибы.
Можно также варить супы на нежирном мясе или рыбе, тогда белка в таком супе будет гораздо больше, он будет надолго давать ощущение сытости.
"А еще овощной суп на слабом нежирном бульоне содержит глутаминовую кислоту, которая дает чувство удовольствия и покоя, полезна для желудка и кишечника, способствует его заживлению при воспалениях и противодействует аллергии", - заверила эксперт.
Общие правила питания зимой
- Ешьте и пейте теплое - это согреет вас изнутри
- Обязательно завтракайте
- Не выходите из дома голодным
- Пейте много теплой воды
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