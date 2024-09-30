Дієтолог розповіла, чи можна пити каву під час ГВ та яких продуктів уникати

Харчування мами під час годування груддю не є спеціальною дієтою, як це може здатися на початку. Однак, воно може дещо відрізнятися від харчування звичайних людей. Багатьох жінок цікавить, чи можна у цей період пити каву.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні алергенні продукти, які варто уникнути жінкам під час ГВ.

Чи потрібно їсти більше під час ГВ

За словами дієтолога Ольги Безуглої, тілу потрібно більше калорій, коли ви годуєте грудьми. Все тому, що тіло використовує енергію для виготовлення молока.

Найголовніше - їсти здорову дієту. Точна кількість калорій, які потрібні, залежить від віку, ваги, зросту, а також від того, наскільки людина активна.

Загалом, рекомендована дієта, яка включає багато овочів, фруктів, квасолі, горіхів та цільного зерна. Варто обмежити червоне та оброблене мʼясо, нездорові жири, цукор, сіль та алкоголь

Експерт зазначила, що грудне вигодовування може допомогти схуднути після вагітності, якщо ви годуєте грудьми принаймні 6 місяців.

Чи потрібно пити більше води

Не всі знають, але важливо пити достатню кількість рідини під час годування груддю.

Щоб переконатися, що ви пʼєте достатньо:

завжди пийте, коли відчуваєте спрагу

якщо у вас сухість у роті або сеча темного кольору, потрібно пити більше

може бути корисно тримати воду або інший корисний напій поруч, коли ви годуєте грудьми

Кава під час ГВ

Дієтолог розповіла, що деяка частина кофеїну може проходити через грудне молоко до дитини. Деякі діти можуть стати метушливими або мати проблеми зі сном від кофеїну.

Варто не пити понад 2 або 3 чашок кави на день під час годування груддю.

До того ж немовлята, чиї батьки курять, мають більш високий ризик таких проблем, як:

проблеми з диханням

﻿﻿легеневі інфекції

вушні інфекції

﻿﻿Куріння або вейпінг також можуть призвести до того, що ваше тіло буде робити менше молока.

До того ж в різних видах риби накопичуються важкі метали, які потрапляють в грудне молоко. Щоб цьому запобігти, варто їсти рибу двічі-тричі на тиждень, і не купувати тунця, акулу, королівську скумбрію (величезну) і рибу-меч.

До загальноприйнятих алергенів належить: шоколад, цитрусові, практично всі продукти червоного і оранжевого кольору, (моркву і гарбуз вводимо найпершими), полуниця, горіхи (менш алергічними вважаються кедрові та грецькі), деякі трави, морепродукти, продукти екзотичного походження.

Як зрозуміти, що немовля наїлось

Немовлята не можуть за один раз висмоктати з грудей стільки молока, скільки і з пляшечки, тому немовлята прикладаються до маминих грудей набагато частіше, ніж ті, хто харчується сумішами.

Зрозуміти, що дитині достатньо маминого молока можна за такими ознаками: