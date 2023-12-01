Дієтолог розказала, якими пігулками з баночок доповнити свій зимовий раціон
Ідеальної "дієти для всіх" не існує, харчування має підтримувати міцними м'язи, здоровим імунітет, нормальною вагу, давати енергію. Тому свій зимовий раціон можете доповнити вітамінами.
Якими саме, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на допис у Facebook дієтолога Оксани Скиталінської.
Якими вітамінами доповнити свій раціон
Вітамін Д. Цей вітамін є фундаментальним для роботи нашої імунної системи та здоров’я кісток, зменшує ризик депресії та порушення обміну речовин.
Омега-3 жири. Вони складаються з двох жирних кислот - ДКГ (докозагексаєнової) і ЕПК (ейкозапентаєнооїу). Обидві дуже важливі, бо мають протизапальні властивості, зменшують рівень "гормону стресу" кортизолу та збільшують синтез глутатіону, а ДГК потрібна для роботи мозку і нервової системи. Омега-3 жири входять до складу мембран всіх клітин тіла при дефіциті є причиною численних порушень, особливо, когнітивних (погіршення пам'яті, депресії, хвороба Альцгеймера).
Магній. Допомагає м’язам якісно працювати і підтримує стабільний артеріальний тиск. При дефіциті магнію у стінках артерій в серці збільшується вміст кальцію, що веде до зменшення еластичності судин, в нирках розвиваються дегенеративні зміни та утворюються камені.
Вітамін В6 (король вітамінів групи В). Необхідний для правильної роботи мозку. Нещодавні дослідження 2022 року показали його переваги в покращенні настрою та зменшенні тривоги, пов’язані з його роллю у посиленні виробництва ГАМК (гама-аміномасляної кислоти), яка має заспокійливу дію на мозок. Він також знижує рівень глікозильованого гемоглобіну, зменшує ризик розвитку інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу.
Цинк. Важливий для імунної системи, а його дефіцит підвищує ризик інфекцій. Цинк необхідний для вироблення гормону інсуліну, та для відновлення клітин.
Фосфатидилсерин. Його багато в лецитині. Є необхідною складовою клітинних мембран і забезпечує їхню роботу. Лецитин нормалізує обмін холестерину і запобігає накопиченню жиру в печінці
Вітамін С. Доступне джерело - настій шипшини чи калини, свіжа та квашена капуста, морожена смородина. Вітамін С потрібно приймати зранку та ввечері, бо вітамін водорозчинний, використовується організмом "вже і зараз" і не затримується в організмі.
Вітамін С нейтралізує канцерогенну речовину нітрозамін, яка утворюється, коли ми вживаємо оброблене червоне м'ясо (ковбаси, сосиски); покращує стан бронхів та легенів, зміцнює станку судин, підвищує витривалість.
Що окрім добавок потрібно
Не забувайте про рух та сон.
В житті має бути місце регулярній, тобто щоденній фізичній активності, це мають бути кардіо вправи (ходьба, легкий біг, танці) і силові (з власною вагою, гантелями). Фізична активність - це не лише про фігуру і вагу, це здоров'я мозку, судин, зменшений ризик запалень, серцево-судинних та онкологічних захворювань.
Відсутність достатньої кількості сну не лише веде до хронічної втоми, але й підвищує ризик захворіти. Для міцного здоров’я ми повинні спати 7-9 годин щоночі. Для заспокоєння перед сном важливо уникати екранів, провітрювати кімнату, можна випити пів склянки настою ромашки перед сном.
До цього дієтолог розповіла, як харчуватися в негоду.
До речі, раніше дієтолог розказала, як харчуватися взимку, щоб зберегти здоров'я.