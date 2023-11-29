Їжа, яка гріє та лікує. Дієтолог розповіла, як харчуватися в негоду

В Україну в кінці листопада прийшла реальна зима, зі снігопадами, вітрами і ожеледицею. Дуже важливо у цей період харчуватися правильно, а не зловживати смаколиками.

Що треба вживати у холоди, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook дієтолога Оксани Скиталінської.

Загальні правила харчування взимку

Їжте і пийте тепле - це зігріє вас зсередини

Обов'язково снідайте

Не виходьте з дому голодним

Пийте багато теплої води

На що треба особливо звернути увагу

Термічна обробка дуже важлива, тобто більше варіть, запікайте і тушкуйте; зведіть до мінімуму смаження. В смажених стравах багато жиру, він викликає запалення у всьому організмі, а також в органах травлення (печінці, шлунку, кишечнику, підшлунковій залозі, жовчному міхурі) і є дуже калорійним, стимулює відкладення жиру.

Якщо ж таки вирішили смажити, робіть це на оливковій олії, на невеликому вогні і з мінімальною рум'яною скоринкою. Щоб зменшити вміст жиру в таких стравах, промокніть їх паперовим рушником (це стосується оладок, налисників, смаженої риби.

Вживайте страви з овочів та корнеплодів. Наприклад, це може бути тушкована капуста, гарбузова запіканка, картопля запечена. Такі страви містять багато розчинної клітковини, яка зігріває шлунок та кишечник зсередини, поглинає все некорисне (надмір жиру чи цукру) і є їжею для наших корисних бактерій у кишечнику. Ці бактерії забезпечують нам кишечний імунітет, що дуже важливо під час холодної зими.

Довше зберегти відчуття ситості допоможуть цілі, неподрібнені крупи. Це гречка, перловка, пшоняна каша. Їх ідеально готувати з овочами. Прикладом відомого поєднання є пшоняно-гарбузова каша. Або гречка зі шматочками запеченого гарбуза чи паровими овочами та бобовими (броколі, цвітна, квасоля, горошок і тд).

Квашені овочі. Це і смачне доповнення до їжі і дуже корисний продукт для молодості, профілактики ожиріння, цукрового діабету, багатьох видів раку. Візьміть собі за правило - ні дня без квашенини.

Протизапальні продукти. Це все, що має колір: заморожені ягоди, буряк, морква, капуста свіжа і синя.

Коли ми менше буваємо на свіжому повітрі, коли більше часу провидимо сидячи, в організмі збільшується утворення запальних молекул, які прискорено старять наші судини, печінку, серце.

"Тому до квашеної капусти додавайте декілька ягід журавлини, чи натертий сирий бурячок і моркву, пийте слабкий настій з калини, шипшини, посипайте страви сушеними пряними травами, або звичайною петрушкою та кропом", - радить Скиталінська.

Приймайте додатково вітамін Д та вітамін С, причому вітамін С обов'язково вживайте з чимось кольоровим, наприклад, зеленим чаєм або теплим калиновим чи журавлиновим морсом, так вітамін С буде активним. Якщо це таблетка вітаміну С, розділіть її навпіл і приймайте вранці та ввечері, бо вітамін С в організмі не накопичується, а потрібен постійно.

Якщо вам 50+,то зверніть увагу на достатню присутність вітаміну В12 у Вашому раціоні. Річ у тому, що з віком його виробляється менше, а від нього залежить виробництво клітин крові, робота нервової системи, пам'ять, а при дефіциті збільшується ризик депресій та деменції. Вітамін В12 є в яйцях, молочних продуктах, нежирному м'ясі, яловичій та курячій печінці, рибі (форель, лосось, тунець). Тому раз в тиждень приготувати страву із печінки є дуже хорошою ідеєю. Чи в нормі вітамін В12 можна перевірити, здавши аналіз крові.

Омега-3 також зменшують запалення, ризик утворення тромбів, сприяють збережунню психічного здоров'я. Це солоні оселедець, скумбрія, горіхи, насіння льону, та додаткові капсули.

Щодня хоча б годину активно рухайтеся - ходіть на свіжому повітрі, чи робіть вправи вдома на каріматі, або в обідню перерву на роботі практикуйте підйом та спуск сходами, це тренує м'язи, серце та судини. Будь-який рух має дуже багато корисних ефектів: зменшує запалення, сповільнює процеси старіння і допомагає уникнути травм (через кращу координацію).

Пізно лягати та мало спати - це прямий шлях до відкладення жиру, нічного переїдання. Тому спіть 8-9 годин, провітріть спальню, прогуляйтеся хвилин 15 перед сном або просто помахайте руками і ногами на свіжому повітрі, це, однозначно, збільшить шанси на хороший сон.