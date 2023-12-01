Диетолог рассказала, какими таблетками из баночек дополнить свой зимний рацион

Идеальной "диеты для всех" не существует, питание должно поддерживать крепкими мышцами, здоровым иммунитетом, нормальным весом, давать энергию. Потому свой зимний рацион можете дополнить витаминами.

Какими именно, сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на пост в Facebook диетолога Оксаны Скиталинской.

Какими витаминами дополнить свой рацион

Витамин Д. Этот витамин фундаментальный для работы нашей иммунной системы и здоровья костей, уменьшает риск депрессии и нарушения обмена веществ.

Омега-3 жира. Они состоят из двух жирных кислот – ДКГ (докозагексаеновой) и ЭПК (эйкозапентаеной). Обе очень важны, так как обладают противовоспалительными свойствами, уменьшают уровень "гормона стресса" кортизола и увеличивают синтез глутатиона, а ДГК необходима для работы мозга и нервной системы. Омега-3 жиры входящие в состав мембран всех клеток тела при дефиците являются причиной многочисленных нарушений, особенно когнитивных (ухудшение памяти, депрессии, болезнь Альцгеймера).

Магний. Помогает мышцам качественно работать и поддерживает стабильное АД. При дефиците магния в стенках артерий в сердце увеличивается содержание кальция, что ведет к уменьшению эластичности сосудов, в почках развиваются дегенеративные изменения и образуются камни.

Витамин В6 (король витаминов группы В). Необходим для правильной работы мозга. Недавние исследования 2022 показали его преимущества в улучшении настроения и уменьшении тревоги, связанные с его ролью в усилении производства ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), которая оказывает успокаивающее действие на мозг. Он также снижает уровень гликозилированного гемоглобина, уменьшает риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.

Цинк. Важен для иммунной системы, а его дефицит повышает риск инфекции. Цинк необходим для выработки гормона инсулина и для восстановления клеток.

Фосфатидилсерин. Его много в лецитине. Является необходимой составляющей клеточных мембран и обеспечивает их работу. Лецитин нормализует обмен холестерина и предотвращает накопление жира в печени.

Витамин С. Доступный источник - настой шиповника или калины, свежая и квашеная капуста, мороженая смородина. Витамин С нужно принимать утром и вечером, потому что витамин водорастворимый, используется организмом "уже и сейчас" и не задерживается в организме.

Витамин С нейтрализует канцерогенное вещество нитрозамин, которое образуется, когда мы употребляем обработанное красное мясо (колбасы, сосиски); улучшает состояние бронхов и легких, укрепляет станок сосудов, повышает выносливость.

Что кроме добавок нужно

Не забывайте о движении и сне.

В жизни должно быть место регулярной, то есть ежедневной физической активности, это должны быть кардио упражнения (ходьба, легкий бег, танцы) и силовые (с личным весом, гантелями). Физическая активность – это не только о фигуре и весе, это здоровье мозга, сосудов, уменьшенный риск воспалений, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Отсутствие достаточного количества сна не только ведет к хронической усталости, но повышает риск заболеть. Для крепкого здоровья мы должны спать 7-9 часов каждую ночь. Для успокоения перед сном важно избегать экранов, проветривать комнату, можно выпить полстакана настоя ромашки перед сном.