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Диетолог объяснила, для всех ли помидоры одинаково полезны

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Пятница 05 августа 2022 07:31
Диетолог объяснила, для всех ли помидоры одинаково полезны Фото: диетолог рассказала о пользе помидоров (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Помидоры являются одними из самых популярных продуктов в нашем рационе. Эти овощи содержат ликопин, который является мощным антиоксидантом. Авторитетный украинский эксперт в области здорового питания объяснила, для кого помидоры особенно рекомендованы к употреблению и почему.

Об этом диетолог Светлана Фус рассказала в своем Facebook.

Пигмент ликопин, который и придает помидорам их "фирменный" красный цвет, в организме человека не синтезируется, но поступает только с едой.

"Основным его источником являются томаты - до 80% от общего потребления", - отмечает специалист.

В помидоре может содержаться от 5 до 50 мг/кг, в зависимости от сорта овоща (чем краснее - тем этого пигмента больше).

Какие функции выполняет ликопин:

  • защищает клетки организма от свободных радикалов,
  • не разрушается при нагревании и усваивается с жирами,
  • профилактика катаракты и возрастной макулярной дегенерации (болезнь сетчатки глаз у пожилых людей),
  • снижает риск развития атеросклероза,
  • помогает коже оставаться упругой.

"Ликопин будет особенно полезен курящим людям или людям, работающим на вредном производстве", - говорит диетолог.

Кому не следует налегать на помидоры

Также эксперт обращает внимание, что у помидоров практически нет побочных действий и противопоказаний. Но все же в некоторых случаях и при ряде особенностей организма с этими плодами нужно быть осторожным. Это касается:

  • людей с аллергической реакцией,
  • при заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
  • при заболеваниях суставов,
  • при аутоиммунных заболеваниях.

Напомним, ранее врачи выяснили, какой сорт помидоров в разы полезнее других.

А также мы писали, какой способ поможет сохранить эти овощи надолго свежими.

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