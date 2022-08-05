Диетолог объяснила, для всех ли помидоры одинаково полезны

Помидоры являются одними из самых популярных продуктов в нашем рационе. Эти овощи содержат ликопин, который является мощным антиоксидантом. Авторитетный украинский эксперт в области здорового питания объяснила, для кого помидоры особенно рекомендованы к употреблению и почему.

Об этом диетолог Светлана Фус рассказала в своем Facebook .

Пигмент ликопин, который и придает помидорам их "фирменный" красный цвет, в организме человека не синтезируется, но поступает только с едой.

"Основным его источником являются томаты - до 80% от общего потребления", - отмечает специалист.

В помидоре может содержаться от 5 до 50 мг/кг, в зависимости от сорта овоща (чем краснее - тем этого пигмента больше).

Какие функции выполняет ликопин:

защищает клетки организма от свободных радикалов,

не разрушается при нагревании и усваивается с жирами,

профилактика катаракты и возрастной макулярной дегенерации (болезнь сетчатки глаз у пожилых людей),

снижает риск развития атеросклероза,

помогает коже оставаться упругой.

"Ликопин будет особенно полезен курящим людям или людям, работающим на вредном производстве", - говорит диетолог.

Кому не следует налегать на помидоры

Также эксперт обращает внимание, что у помидоров практически нет побочных действий и противопоказаний. Но все же в некоторых случаях и при ряде особенностей организма с этими плодами нужно быть осторожным. Это касается: