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Дієтолог пояснила, чи для всіх помідори однаково корисні

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П'ятниця 05 серпня 2022 07:31
Дієтолог пояснила, чи для всіх помідори однаково корисні Фото: дієтолог розповіла про користь помідорів (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Помідори є одними з найпопулярніших продуктів в нашому раціоні. Ці овочі містять лікопін, який є потужним антиоксидантом. Авторитетний український експерт в області здорового харчування пояснила, для кого помідори особливо рекомендовані до вживання і чому.

Про це дієтолог Світлана Фус розповіла у своєму Facebook.

Пігмент лікопін, який і надає помідорам їх "фірмовий" червоний колір, в організмі людини не синтезується, проте надходить тільки з їжею.

"Основним його джерелом є томати - до 80% від загального споживання", - зазначає фахівець.

У помідорі може міститися від 5 до 50 мг/кг, в залежності від сорту овоча (чим червоніше - тим цього пігменту більше).

Які функції виконує лікопін:

  • захищає клітини організму від вільних радикалів,
  • не руйнується при нагріванні та засвоюється з жирами,
  • профілактика катаракти та вікової макулярної дегенерації (хвороба сітківки очей у літніх людей),
  • знижує ризик розвитку атеросклерозу,
  • допомагає шкірі залишатися пружною.

"Лікопін буде особливо корисний людям що палять або людям, які працюють на шкідливому виробництві", - говорить дієтолог.

Кому не слід налягати на помідори

Також експерт звертає увагу, що у помідорів практично немає побічних дій і протипоказань. Але все ж в деяких випадках і при ряді особливостей організму з цими плодами потрібно бути обережним. Це стосується:

  • людей з алергічною реакцією,
  • при захворюваннях шлунково-кишкового тракту,
  • при захворюваннях суглобів,
  • при аутоімунних захворюваннях.

Нагадаємо, раніше лікарі з'ясували, який сорт помідорів в рази корисніший за інші.

А також ми писали, який спосіб допоможе зберегти ці овочі надовго свіжими.

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