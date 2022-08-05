Дієтолог пояснила, чи для всіх помідори однаково корисні
Помідори є одними з найпопулярніших продуктів в нашому раціоні. Ці овочі містять лікопін, який є потужним антиоксидантом. Авторитетний український експерт в області здорового харчування пояснила, для кого помідори особливо рекомендовані до вживання і чому.
Про це дієтолог Світлана Фус розповіла у своєму Facebook.
Пігмент лікопін, який і надає помідорам їх "фірмовий" червоний колір, в організмі людини не синтезується, проте надходить тільки з їжею.
"Основним його джерелом є томати - до 80% від загального споживання", - зазначає фахівець.
У помідорі може міститися від 5 до 50 мг/кг, в залежності від сорту овоча (чим червоніше - тим цього пігменту більше).
Які функції виконує лікопін:
- захищає клітини організму від вільних радикалів,
- не руйнується при нагріванні та засвоюється з жирами,
- профілактика катаракти та вікової макулярної дегенерації (хвороба сітківки очей у літніх людей),
- знижує ризик розвитку атеросклерозу,
- допомагає шкірі залишатися пружною.
"Лікопін буде особливо корисний людям що палять або людям, які працюють на шкідливому виробництві", - говорить дієтолог.
Кому не слід налягати на помідори
Також експерт звертає увагу, що у помідорів практично немає побічних дій і протипоказань. Але все ж в деяких випадках і при ряді особливостей організму з цими плодами потрібно бути обережним. Це стосується:
- людей з алергічною реакцією,
- при захворюваннях шлунково-кишкового тракту,
- при захворюваннях суглобів,
- при аутоімунних захворюваннях.
Нагадаємо, раніше лікарі з'ясували, який сорт помідорів в рази корисніший за інші.
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