Диетолог объяснила, почему зимой нападает "жор" и как это остановить

В холодное время года люди намного быстрее набирают лишние килограммы. Это происходит из-за так называемого "зимнего жора" и ограничения физической активности.

Диетолог Лора Филиппова рассказала, почему нападет зимний жор и как его можно остановить. Об этом пишет Clutch.

Почему мы зимой больше едим

По словам специалиста, зимой действительно есть хочется намного больше. Организму нужно больше энергии, чтобы согреваться и поддерживать температуру тела. И поэтому начинает тянуть к более жирной и калорийной пище.

Сезонные продукты и блюда зимой также отличаются от летних – меньше фруктов и овощей, больше мясных и белковых. А еще и праздники, где на столах много разных вкусностей.

И на фоне всего этого люди больше проводят времени дома, меньше гуляют, меньше двигаются, быстрее устают. Вечера чаще всего проводят за просмотром фильмов и часто – с напитками и вкусняшками.

Еще один важный фактор – отсутствие солнечного света. Пасмурная и холодная погода провоцирует депрессию и апатию, а настроение люди часто пытаются поднять себе любимой едой, сладостями.

Стоит отметить, что врачи считают нормой сезонные колебания веса в 2-3 кг.

Что же можно сделать?

1. Пересмотрите свой рацион. Если летом вы ели 2-3 раза в день и вам было достаточно, то зимой стоит разделить прием пищи на 4-5 раз и добавить перекусы.

2. Перерывы между приема пищи стоит сократить до 4 часов. Минимально – до 3 часов.

3. Добавьте калорий в вашу пищу из других источников, более полезных – орехи, семечки, авокадо, оливки. Но следите, чтобы не переборщить.

4. Обязательно завтракайте! В еде утром должны быть сложные углеводы, клетчатка, белок, полезные жиры, овощи, зелень, фрукты.

5. Зимой овощи стоит есть в обработанном виде. Запекайте, отваривайте. Картофель тоже можно, но не часто и не на ночь.

6. Вся еда должна быть теплая! Иначе организм будет сжигать энергию, чтобы ее разогреть, а потом снова требовать восполнения сил.

7. Сладкое тоже можно – для настроения. Но пусть это будет кусочек качественного черного шоколада.

8. Обязательно ешьте рыбу, она источник Омега3 и витамина Д – жирные сорта, печень трески.

9. Мясо в рационе должно быть обязательно, это источник белка. Но выбирайте нежирные сорта.

10. Все голодные диеты отложите до лучших времен, зимой они противопоказаны.

11. Пейте воду, носите термос с собой и пейте теплую воду.

12. Постарайтесь не перемерзать и одевайтесь по погоде.

13. Не злоупотребляйте кофе. 1-2 чашки в день повышают тонус, давление у гипотоников, бодрят. Но 3-4 могут ухудшить состояние – угнетают нервную систему и добавляют подавленного настроения.

14. Старайтесь двигаться – ходите на тренировки, делайте зарядку дома, запишитесь на бассейн, обязательно гуляйте на свежем воздухе.