Дієтолог пояснила, чому взимку нападає "жор" і як це зупинити

У холодну пору року люди набагато швидше набирають зайві кілограми. Це відбувається через так званий "зимовий жор" і обмеження фізичної активності.

Дієтолог Лора Філіппова розповіла, чому нападе зимовий жор і як його можна зупинити. Про це пише Clutch.

Чому ми взимку більше їмо

За словами фахівця, взимку дійсно їсти хочеться набагато більше. Організму потрібно більше енергії, щоб зігріватися і підтримувати температуру тіла. І тому починає тягнути до більш жирної та калорійної їжі.

Сезонні продукти та страви взимку також відрізняються від літніх - менше фруктів і овочів, більше м'ясних і білкових. А ще й свята, де на столах багато різної смакоти.

І на тлі всього цього люди більше проводять часу вдома, менше гуляють, менше рухаються, швидше втомлюються. Вечори найчастіше проводять за переглядом фільмів і часто – з напоями та смаколиками.

Ще один важливий фактор - відсутність сонячного світла. Похмура і холодна погода провокує депресію та апатію, а настрій люди часто намагаються підняти собі улюбленою їжею, солодощами.

Варто відзначити, що лікарі вважають нормою сезонні коливання ваги у 2-3 кг.

Що ж можна зробити?

1. Перегляньте свій раціон. Якщо влітку ви їли 2-3 рази на день і вам було достатньо, то взимку варто розділити прийом їжі на 4-5 разів і додати перекушування.

2. Перерви між прийому їжі варто скоротити до 4 годин. Мінімально - до 3 годин.

3. Додайте калорій в вашу їжу з інших джерел, більш корисних - горіхи, насіння, авокадо, оливки. Але стежте, щоб не переборщити.

4. Обов'язково снідайте! В їжі вранці повинні бути складні вуглеводи, клітковина, білок, корисні жири, овочі, зелень, фрукти.

5. Взимку овочі варто їсти в обробленому вигляді. Запікайте, відварюйте. Картоплю теж можна, але не часто і не на ніч.

6. Вся їжа повинна бути тепла! Інакше організм буде спалювати енергію, щоб її розігріти, а потім знову вимагати заповнення сил.

7. Солодке теж можна - для настрою. Але нехай це буде шматочок якісного чорного шоколаду.

8. Обов'язково їжте рибу, вона джерело Омега3 і вітаміну Д - жирні сорти, печінка тріски.

9. М'ясо в раціоні має бути обов'язково, це джерело білка. Але вибирайте нежирні сорти.

10. Всі голодні дієти відкладіть до кращих часів, взимку вони протипоказані.

11. Пийте воду, носіть термос з собою і пийте теплу воду.

12. Постарайтеся не перемерзати та одягайтеся по погоді.

13. Не зловживайте кавою. 1-2 чашки в день підвищують тонус, тиск у гіпотоніків, бадьорять. Але 3-4 можуть погіршити стан - пригнічують нервову систему і додають пригніченого настрою.

14. Намагайтеся рухатися - ходіть на тренування, робіть зарядку будинку, запишіться на басейн, обов'язково гуляйте на свіжому повітрі.