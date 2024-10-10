Дієтолог назвав 3 способи приготування яєць, які найкорисніші для здоров'я

Яйця містять багато корисних речовин, але варто вміти правильно їх приготувати, щоб збереглися всі вітаміни. Дієтолог назвав 3 способи, які вважаються найкориснішими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чим корисні яйця

Куряче яйце дуже поживне і допомагає надовго вгамувати голод. Завдяки високій концентрації білків і жирів, яйце постачає організм необхідними речовинами. Низький відсоток вуглеводів також підтверджує, що курячі яйця корисні.

Дієтолог Андреа Соарес розповів, що я йця також багаті різноманітними корисними поживними речовинами, включаючи селен, фосфор, холін, залізо, вітамін А та вітаміни групи B, такі як рибофлавін, пантотенова кислота та фолат.

Ці поживні речовини поєднуються для підтримки імунітету, кісток, мозку, очей, крові та обміну речовин.

Одне велике яйце містить від 6 до 7 грамів білка, який підтримує ріст м’язів, відновлення тканин і імунну функцію. Каротиноїди, такі як лютеїн і зеаксантин, також можна знайти в яйцях, як відомо, вони підтримують здоров’я очей, захищаючи від катаракти.

Найздоровіші способи приготування яєць

Яєчня

Для тих, хто має напружений графік, яєчня може бути швидким і зручним способом приготування. Часто їх готують на вершковому або олії, і зазвичай використовують антипригарну сковорідку.

Під час приготування варто обирати здорові варіанти олій, таких як оливкова.

Варені яйця

Зварені круто яйця - це ситна закуска, яку можна взяти в дорогу, і їх можна приготувати завчасно.

Варені яйця часто більш ситні, оскільки їх 55% склад води не може випаруватися під час варіння, так як під час смаження.

Яйця-пашот

Яйця-пашот вважаються одним із найкорисніших способів приготування яєць, тому що під час їхнього приготування використовується слабке тепло, що допомагає зберегти яєчні жовтки неушкодженими і зменшує ризик окислення холестерину.

Крім того, відсутність високих температур приготування означає менший ризик утворення продуктів окислення холестерину, що призводить до таких методів, як смаження.

Поради щодо корисного приготування яєць

Готуючи яйця для максимальної користі для здоров’я, варто врахувати: