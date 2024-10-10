Диетолог назвал 3 способа приготовления яиц, которые наиболее полезны для здоровья

Яйца содержат много полезных веществ, но следует уметь правильно их приготовить, чтобы сохранились все витамины. Диетолог назвал 3 способа, которые считаются самыми полезными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Чем полезны яйца

Куриное яйцо очень питательное и помогает надолго утолить голод. Благодаря высокой концентрации белков и жиров, яйцо снабжает организм необходимыми веществами. Низкий процент углеводов также подтверждает, что куриные яйца полезны.

Диетолог Андреа Соарес рассказал, что яйца также богаты разнообразными полезными питательными веществами, включая селен, фосфор, холин, железо, витамин А и витамины группы B, такие как рибофлавин, пантотеновая кислота и фолат.

Эти питательные вещества совмещаются для поддержания иммунитета, костей, мозга, глаз, крови и обмена веществ.

Одно большое яйцо содержит от 6 до 7 г белка, который поддерживает рост мышц, восстановление тканей и иммунную функцию. Каротиноиды, такие как лютеин и зеаксантин, также можно найти в яйцах, как известно они поддерживают здоровье глаз, защищая от катаракты.

Самые здоровые способы приготовления яиц

Яичница

Для тех, у кого напряженный график, яичница может быть быстрым и удобным способом приготовления. Часто их готовят на сливочном или подсолнечном масле, и обычно используют антипригарную сковородку.

Во время приготовления следует выбирать здоровые варианты масел, таких как оливковое.

Вареные яйца

Сваренные вкрутую яйца - это сытная закуска, которую можно взять в дорогу, и их можно приготовить раньше времени.

Вареные яйца часто более сытны, поскольку их 55% состав воды не может испариться во время варки, как в других приготовленных блюдах, так как во время жарения.

Яйца-пашот

Яйца-пашот считаются одним из самых полезных способов приготовления яиц, так как при их приготовлении используется слабое тепло, что помогает сохранить яичные желтки невредимыми и уменьшает риск окисления холестерина.

Кроме того, отсутствие высоких температур приготовления означает меньший риск образования продуктов холестеринового окисления, что приводит к таким методам, как жарка.

Советы относительно полезного приготовления яиц

Готовя яйца для максимальной пользы для здоровья, следует учесть: