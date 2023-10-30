Дієтолог назвала їжу, яка провокує інсульт, та харчування, яке його попереджує

В основі такого стану як інсульт лежить атеросклероз - хронічне захворювання судин, для якого характерне відкладання атеросклеротичних "бляшок". Внаслідок закупорки просвіту судин порушуються кровоспостачання органів та тканин. І саме харчування має найбільший вплив у запобіганні інсультів.

Які продукти провокують інсульт, а які є його профілактикою, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Харчування, яке підвищує ризик виникнення інсульту

Висококалорійне (за рахунок великої кількості жирів та цукрів)

Зловживання солодощами та борошняними виробами, а також "рідкими солодощами" (лимонади, фруктові соки та нектари)

Зловживання транс-жирами (містяться у маргарині, кондитерських виробах тривалого зберігання, напівфабрикатах, кремових начинках цукерок, печив, вафель), особливо невідомих марок, просто запаковані, на вагу

Надмірне вживання насичених жирів (жирні ковбасно-сосисочні вироби, особливо салямі, вершкового масла, жирні молочні продукти)

З дефіцитом клітковини (вживання очищеного від оболонок борошна та круп, мало овочів, фруктів та ягід)

Збіднене природніми вітамінами, мінералами та антиоксидантами (переважно глибокоперероблена їжа, наповнена "покращувачами" запаху, смаку, консистенції)

Харчування, яке може запобігти інсультам

Мова йде про збалансоване харчування, коли присутні три групи продуктів: білкові, цільнозернові; овочі, фрукти, ягоди; корисні жири.

Без одноразових жирових навантажень (наприклад, жирна піца чи торт з кремом, смажена жирна їжа).

Низькоглікемічне, з обмеженням солодощів. Обмежити - це значить вживати якомога рідше, а краще замінити на ягоди та фрукти.

Багате клітковиною та пектином. Це мелені вівсяні, пшеничні та житні висівки, які можна додавати в страви; запечені овочі, ягоди, морська капуста. Можна додавати готову клітковину (у вигляді добавок)

З контролем вживання кухонної солі (денна норма — 5 грамів, це, приблизно, чайна ложка).

Багате природнім вітаміном С, який потрібен для синтезу білка колагену, що є основою здорових судин. Це настій сухих ягід шипшини, зелень петрушки, капуста свіжа та квашена, перець болгарський. Можна додатково збагачувати раціон вітаміном С.

Багате мінералами (магнієм, калієм, селеном, йодом), вітамінами групи В, Д. Це цільнозернові крупи, горіхи, морська капуста, дріжджі пивні.

Багате корисними жирами, зокрема, рослинними омега-3: горіхами, насінням льону, сезаму, соняшника, гарбуза, морською рибою (оселедець, скумбрія).

Не смажене, а, переважно, запечене, варене та тушковане.

Із вживанням здорових некалорійних напоїв: води, а також, у невеликій кількості - зеленого та чорного чаю, та кави без цукру. Пийте просту воду і це найкращий вибір для збереження здоров'я.

З дотриманням режиму харчування (сніданок, обід та вечеря) та униканням пізньої вечері (вечеряти краще за 2-4 години до сну). В проміжках між прийомами їжі добре пити теплу воду, можна підкислену соком лимона.