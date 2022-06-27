Диетолог назвала топ-5 быстрых завтраков во время здоровой диеты

Завтрак - это самый важный прием пищи для человека. Диетологи говорят, что человек должен принимать завтрак, в течение 2 часов после пробуждения.

Также есть полезные завтраки, которые нужно есть во время здоровой диеты. Об этом сообщает Quora .

Полезные завтраки

Пропуск завтрака может оказать негативное влияние на организм.

Если у человека не хватает времени, то можно попробовать несколько идей для быстрого завтрака. Среди них:

Овес с молоком. Овес очень полезен для организма, ведь он борется с холестерином. Поэтому специалисты рекомендуют есть овес именно утром;

Бананово-шоколадное смузи;

Протеиновый коктейль из яиц;

Греческий йогурт с фруктами, орехами и овсом;

Шпинатный лаваш.

Добавим, что для эффективного похудения нужно придерживаться графика еды.

Несмотря на то, что размер порций во время диеты уменьшается, количество приемов пищи увеличивается с трех до пяти. Вместо стандартного завтрака, обеда и ужина, вводят еще два дополнительных перекуса, позволяющие избежать возникновения сильного чувства голода, и необходимости съесть за один раз больше нормы.

Диетологи рекомендуют придерживаться такого графика: завтракать в 7:00, делать перекус в 10:00, обедать в 13:00, второй перекус в 16:00, ужинать в 19:00.

Конечно, каждый человек может подстроить его под свой жизненный ритм и время пробуждения. Но важно придерживаться временных промежутков в 3 часа между приемами пищи.

Может ли быть здоровая диета без овощей

Эксперты говорят, что это чрезвычайно редкий случай, когда человек хочет придерживаться здоровой диеты без овощей. Если человека тошнит от овощей, то следует как можно скорее обратиться к врачу.

Однако человек может сделать две вещи: