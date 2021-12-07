Диетолог назвала овощи, которые нельзя есть сырыми

Некоторые овощи не следует есть в сыром виде часто, так как это может негативно отразиться на состоянии здоровья.

Она рекомендует две порции свежих в день, которые состоят из зелени и сырых овощей и одну порцию приготовленных.

"Есть некоторые виды овощей, которые не рекомендуется часто употреблять в сыром виде", - пишет Фус.

Сюда эксперт отнесла крестоцветные: это разные виды капусты, редис, руккола, шпинат.

Дело в том, что они негативно влияют на выработку гормонов щитовидной железы, увеличивают вероятность образования оксалатных камней.

Но если их приготовить на пару или приварить, они утратят негативные свойства.

"Если хотите получить максимум пользы от готовых овощных блюд, их не нужно долго тушить или запекать", - рекомендует Светлана.

Почему овощи нужно есть регулярно

Эксперт говорит, что очень важно сбалансировать питание так, чтобы оно было разнообразным. Только тогда оно будет приносить удовольствие и пользу. ⁣

И важно⁣й составляющей в рационе конечно же являются овощи. И хотя некоторым людям овощи кажутся слишком пресными, не дают чувство полного насыщения, они крайне важны. Ведь, в первую очередь, овощи - источник минералов и воды. ⁣⁣⠀

⁣"Калий, кальций, натрий, магний и многие другие элементы поступают к нам в организм в большом количестве с овощами. Эти элементы важны для протекания всех обменных процессов в организме, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем", - уверена эксперт.

Овощи помогают работе кишечника, поддерживают микрофлору.