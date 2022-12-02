Диетолог назвала овощ-украинский суперфуд: есть у каждого

Мы привыкли считать, что именно заморские овощи и фрукты богаты полезными веществами. Поэтому готовы отдавать полсотни гривен за одно авокадо или переплачивать за киноа, которое, кстати, по пользе почти равно гречке.

О том, какой украинский овощ можно назвать суперфудом, рассказала врач-диетолог Галина Сеник.

Какой украинский овощ самый полезный

"Я часто слышу, что здоровое питание дорого или не доступно. Решила рассказать об украинских продуктах, чтобы люди больше знали и ценили то, что доступно нам", - заявила эксперт.

Украинским суперфудом диетолог называет свеклу.

"Овощ имеет низкий уровень углеводов, поэтому никак не влияет на сахар в крови. Также у свеклы высокое содержание клетчатки, много фолиевой кислоты, железа, витамина С и марганца", - написала врач.

Также отмечает, что свёкла может снизить артериальное давление на 3-10 мм. рт. в течение нескольких часов. Также он повышает уровень гемоглобина и увеличивает выносливость физических нагрузок.

С какими продуктами лучше сочетать свеклу

Свёкла отлично раскрывает вкус с мягкими сырами: козьим или фетой. Это одно из самых лучших сочетаний для сытного салата. Блюдо можно дополнять зеленью, свежими или запеченными яблоками.

Лучше всего такие салаты заправлять оливковым маслом или бальзамическим уксусом.

Хорошо сочетается свёкла с мясными и рыбными блюдами. Лучше всего ее подавать к ним в запеченном виде.

С чем не стоит подавать свеклу

Не стоит заправлять свеклу чесноком и майонезом одновременно. Если вы не можете отказаться от майонеза, то сделайте домашний - такой будет полезнее.

Что касается чеснока, то одни источники утверждают, что он усиливает свойства свеклы и вместе они образуют витаминную бомбу, которая очень полезна организму.

Другие заявляют, что это большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт и сердце.

В любом случае вводите этот суперпродукт в рацион, поскольку он дешев и полезен.