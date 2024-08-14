Дієтолог назвала фактор, який призводить до переїдання та швидкого набору ваги
Актуальною темою для багатьох людей є переїдання. Бажання їсти з’являється у людини навіть у ті моменти, коли вона щойно поїла. Такий стан призводить до значної зайвої ваги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
Який фактор призводить до переїдання
Стрес - невидимий ворог, який впливає на рішення та звички, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Один із таких впливів - це бажання "заїсти" проблеми, потяг до їжі, яка, здається, приносить тимчасове полегшення.
У короткостроковій перспективі стрес може знизити апетит. Нервова система надсилає повідомлення наднирковим залозам, щоб ті викачували гормон адреналін. Адреналін допомагає запустити реакцію організму "бий або тікай" - прискорений фізіологічний стан, який тимчасово пригнічує бажання їсти.
Наднирники виділяють інший гормон, який називається кортизол. Кортизол може підвищувати апетит і також впливати на мотивацію, зокрема на мотивацію до їжі.
Коли стресовий епізод закінчується, то рівень кортизолу зазвичай знижується. Проте, якщо стрес не зникає або якщо стресова реакція застряє в "включеному" стані, кортизол може залишатися підвищеним.
Стрес також впливає на харчові вподобання. Фізичний або емоційний стрес може збільшувати споживання їжі, багатої на жири і цукри. Високий рівень кортизолу в поєднанні з підвищеним рівнем інсуліну може бути причиною цього.
Що викликає полегшення
Їжа, багата на жири та цукри, може викликати відчуття тимчасового полегшення і зменшувати стрес. Ці продукти можуть мати ефект зворотного зв’язку, зменшуючи стресові реакції та емоції, пов’язані з ним.
Однак переїдання не є єдиним наслідком стресу, який може призвести до набору зайвих кілограмів. Люди в стані стресу часто сплять менше, менше рухаються і вживають більше алкоголю, що також сприяє збільшенню ваги.
Зокрема, для подолання стресу корисним є комплексний підхід, що включає фізичні вправи, медитацію, підтримку близьких та своєчасне звернення до медичних фахівців.
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