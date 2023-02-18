Дієтолог назвала 5 причин, чому люди не можуть схуднути

Фізіологічні причини

Наявність певних захворювань або станів можуть негативно впливати на процес бажаної втрати ваги.

"Самостійне схуднення - це теж саме самолікування, і якщо у вас з першого разу не вийшло, краще звернутися до лікаря-дієтолога або ендокринолога", - радить експертка.

Неефективні методики

Часто люди намагаєтеся схуднути, дотримуючись правил з недоведеною ефективністю. Через це вони не отримують бажаного результату.

"Замінивши макарони із звичайного борошна на макарони зі спельтового, звичайне молоко на кокосове і вживаючи фрукти тільки до 12.00, ви не схуднете, якщо більше нічого не зміниться", - пояснює Павлюк.

Застосовуєте швидкі дієти

Причина того, що ви не можете скинути зайву вагу може бути в тому, що ви "сидите" на коротких детокс-днях, на соках або недільних дієтах.

"Такі експрес-методи, звісно, допоможуть скинути пару кілограмів до свята (що категорично суперечить здоровій харчовій поведінці), але в довгостроковій перспективі зберегти скинуту вагу не вдасться", - каже дієтолог

Вживаєте БАДи чи спеціальні медикаменти

"Ще одна причина - ви сподіваєтеся тільки на медикаментозну терапію або БАДи. Лікарський препарат - лише допомога, але не самостійний елемент. "Чарівної" пігулки, на жаль, не існує.

Виснажуєте себе фізичними навантаженнями

"Займатися спортом кожного дня це дуже добре, але пам‘ятайте, що фізичні навантаження дуже підвищують апетит. І замість зниження ваги ви можете почати навіть набирати. Все повинно бути в міру", - пояснює Павлюк.