Дієтолог назвала 5 причин, чому люди не можуть схуднути

Чимало людей, що дотримуються дієт й активно займаються спортом, не можуть скинути зайву вагу. Причин на це може бути багато, важливо ще раз проаналізувати свій раціон, стан здоров'я та режим дня.
Про те, які є 5 основних причин заважають схудненню, розповіла дієтолог Світлана Павлюк на своїй сторінці в Instagram.
Наявність певних захворювань або станів можуть негативно впливати на процес бажаної втрати ваги.
"Самостійне схуднення - це теж саме самолікування, і якщо у вас з першого разу не вийшло, краще звернутися до лікаря-дієтолога або ендокринолога", - радить експертка.
Часто люди намагаєтеся схуднути, дотримуючись правил з недоведеною ефективністю. Через це вони не отримують бажаного результату.
"Замінивши макарони із звичайного борошна на макарони зі спельтового, звичайне молоко на кокосове і вживаючи фрукти тільки до 12.00, ви не схуднете, якщо більше нічого не зміниться", - пояснює Павлюк.
Причина того, що ви не можете скинути зайву вагу може бути в тому, що ви "сидите" на коротких детокс-днях, на соках або недільних дієтах.
"Такі експрес-методи, звісно, допоможуть скинути пару кілограмів до свята (що категорично суперечить здоровій харчовій поведінці), але в довгостроковій перспективі зберегти скинуту вагу не вдасться", - каже дієтолог
"Ще одна причина - ви сподіваєтеся тільки на медикаментозну терапію або БАДи. Лікарський препарат - лише допомога, але не самостійний елемент. "Чарівної" пігулки, на жаль, не існує.
"Займатися спортом кожного дня це дуже добре, але пам‘ятайте, що фізичні навантаження дуже підвищують апетит. І замість зниження ваги ви можете почати навіть набирати. Все повинно бути в міру", - пояснює Павлюк.
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