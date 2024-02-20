Дієтолог назвала 3 продукти, які ніколи не їсть: ось чому вони шкідливі
Їжа - важлива для здоров'я та гарного самопочуття. Не всі продукти однаково корисні, є і ті, які можуть зашкодити. Всі такі продукти не повинні становити основу вашого раціону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best Life.
Дієтолог Ліан Елі назвала 3 продукти, які вона ніколи не буде їсти.
Консервовані гриби
Часто усі додають у салати консервовані печериці. Однак, за даними Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США, в середньому допускається 20 личинок на 100 грамів банки з грибами, перш ніж продукт буде визнано небезпечним.
Дієтолог зазначила, що краще обирати свіжі гриби та правильно приготувати.
Креветки з кишківником
Ліан Елі зазначила, що креветки можна вживати, але лише ті, звідки витягнутий кишківник.
"Згадайте тоненьку чорну лінію на спині креветок. Це не вена - це їхній травний тракт, там зберігається кал креветок", - зазначила дієтологиня.
Тому варто витягнути його, а тоді насолоджуйтеся креветкою.
Додамо, що при надмірному вживанні користь креветок дуже легко може звернутися на шкоду - холестеринові бляшки на внутрішній поверхні судин і всі пов’язані з цим негативні фактори.
До шкідливих і навіть небезпечних речовин, які можуть міститися в креветочному м’ясі, можна віднести солі важких металів, яких, на жаль, в морях стає з року в рік все більше.
Штучна ваніль
За словами експерта, таку ваніль виготовляють з касторіуму, який виробляють з касторових мішечків бобрів. Його вважають безпечним, але Ліан Елі не надто рекомендує використовувати штучну ваніль з цим складником.
Замість цього вона радить обирати чистий екстракт ванілі. Він дорожчий, але його роблять зі стручок ванілі.
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