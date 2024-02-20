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Дієтолог назвала 3 продукти, які ніколи не їсть: ось чому вони шкідливі

Вівторок 20 лютого 2024 14:13
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Дієтолог назвала 3 продукти, які ніколи не їсть: ось чому вони шкідливі Які продукти не радить їсти дієтолог (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Їжа - важлива для здоров'я та гарного самопочуття. Не всі продукти однаково корисні, є і ті, які можуть зашкодити. Всі такі продукти не повинні становити основу вашого раціону.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best Life.

Дієтолог Ліан Елі назвала 3 продукти, які вона ніколи не буде їсти.

Консервовані гриби

Часто усі додають у салати консервовані печериці. Однак, за даними Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США, в середньому допускається 20 личинок на 100 грамів банки з грибами, перш ніж продукт буде визнано небезпечним.

Дієтолог зазначила, що краще обирати свіжі гриби та правильно приготувати.

Креветки з кишківником

Ліан Елі зазначила, що креветки можна вживати, але лише ті, звідки витягнутий кишківник.

"Згадайте тоненьку чорну лінію на спині креветок. Це не вена - це їхній травний тракт, там зберігається кал креветок", - зазначила дієтологиня.

Тому варто витягнути його, а тоді насолоджуйтеся креветкою.

Додамо, що при надмірному вживанні користь креветок дуже легко може звернутися на шкоду - холестеринові бляшки на внутрішній поверхні судин і всі пов’язані з цим негативні фактори.

До шкідливих і навіть небезпечних речовин, які можуть міститися в креветочному м’ясі, можна віднести солі важких металів, яких, на жаль, в морях стає з року в рік все більше.

Штучна ваніль

За словами експерта, таку ваніль виготовляють з касторіуму, який виробляють з касторових мішечків бобрів. Його вважають безпечним, але Ліан Елі не надто рекомендує використовувати штучну ваніль з цим складником.

Замість цього вона радить обирати чистий екстракт ванілі. Він дорожчий, але його роблять зі стручок ванілі.

Раніше ми повідомляли, як зберігати молоко в холодильнику після відкриття коробки.

Також ми писали, які продукти допомогають швидко заснути.

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