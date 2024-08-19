Дієтолог назвала 10 продуктів, які здатні покращувати пам'ять

Для підтримки ментального здоров’я та покращення пам’яті важливо включати в раціон продукти, які сприяють здоров’ю мозку завдяки своїм поживним властивостям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Що допомагає мозку краще працювати

Вітаміни групи В і D допомагають засвоювати білок і стимулюють ріст клітин мозку.

Магній тонізує нервову систему й нервові закінчення. Вітамін К бере участь у синтезі жирів, важливих для розбудови та роботи клітин, а тому вважається одним із найкращих для пам'яті.

Вітаміни А та С підвищують імунітет і підтримують активність мозку. Лютеїн і зеаксантин корисні для зору, а отже, для зорової пам'яті.

Корисні продукти для ментального здоров’я та покращення пам’яті

Лосось

Риба містить омега-3 жирні кислоти - це незамінні жири мають вирішальне значення для підтримки здоров’я мозку, їх пов’язують із покращенням пам’яті, регуляцією настрою та зниженням ризику зниження когнітивних функцій.

Малина

Вона містить велику кількість вітамінів групи В, С, А, кремній, молібден, магній, марганець, кальцій, залізо, фосфор, натрій, хром, цинк.

Насіння чіа

Насіння чіа по праву вважається продуктом-суперфудом, завдяки високому вмісту антиоксидантів, мінералів, клітковини та омега-3 жирних кислот.

Поживні речовини насіння здатні надавати позитивний вплив на роботу серця, зміцнюють кісткову систему і нормалізують рівень цукру в крові.

Мигдаль

Горіх містить важливі мінерали та вітаміни, такі як кальцій, калій, натрій, залізо, фосфор, вітамін B6 та ніацин. Він також включає антиоксиданти, зокрема каротиноїди та флавоноїди, які допомагають боротися зі стресом.

Шпинат

Має у своєму складі вітаміни А, С, К і велику кількість лютеїну. Свіжий шпинат зберігає максимум корисних властивостей, його корисно додавати до салатів. Денна норма становить близько 100-150 грамів.

Яйця

Білок - це основний будівельний матеріал людського організму. Кожна клітина людського тіла містить білок. Він необхідний, щоб допомогти організму відновлювати старі клітини та створювати нові. Білок також важливий для росту та розвитку всіх м’язів нашого тіла.

Темний шоколад

Какао-боби містять антиоксиданти, які уповільнюють старіння клітин мозку. Допомагають зберегти такі основні функції, як пам'ять, концентрація уваги та кмітливість.

Зелений чай

Зелений чай програє за популярністю чорному, хоча користі у ньому більше.

Напій покращує роботу мозку, зміцнює судини, уповільнює старіння, допомагає зберегти стрункість та запобігти ряду хвороб, включаючи діабет.

Нут

До складу нуту входять 18 амінокислот, в тому числі всі незамінні. Нут містить вітаміни: В1, В2, РР, В5, В6, В9, С, А, Е, К, бета-каротин, холін; макро- і мікроелементи: калій, фосфор, магній, кальцій, залізо, натрій, марганець, цинк, мідь.

Сочевиця

Сочевиця - джерело вітамінів (А, групи В, Е, РР), а також необхідних організму мікроелементів (цинк, йод, марганець, мідь, сірка та інші).