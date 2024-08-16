Дієтолог назвала продукти, які потрібно їсти на вечерю, щоб швидше схуднути
Важливим фактором при схудненні є саме правильна вечеря. Тому про неї потрібно потурбуватися, якщо ви хочете позбутися зайвих кілограмів та в цілому почуватися здоровішими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
Час прийому їжі
За словами експерта, вечеря є дуже необхідним прийомом їжі при схудненні.
Вечеряти потрібно за 3-4 години до сну. Однак, важливо саме правильно скласти тарілку.
Дієтолог зазначила, що вони повинна бути повноцінною та містити в собі головні макронутрієнти.
Для того, щоб вечеря ще мала лікувальні властивості намагайтеся, щоб овочі бути переважно в термічній обробці.
Структура тарілки
Загальна порція повинна складати 300-350 г, а овочі повинні складати 2/3 вашої тарілки. Все решта - це білок, який не перевантажує процес травлення.
До білка відноситься риба, яйця, морепродукти або рослинний білок - це хумус, сочевиця та гриби.
Вечеря при правильній організації допоможе вам зробити схуднення дуже комфортним.
Корисні жири також неодмінно мають бути. Вони знаходяться в оливковій олії, авокадо, оливках, насінні льону, кунжуту, вершковому маслі. Можна навіть невеликий шматочок сала.
Такі жири сприяють ситості, мають позитивний вплив на серцево-судинну систему, і що цікаво, взагалі не впливають на інсулін.
Найважливіше, що можна зробити для досягнення здорової ваги - це не намагатись за вечерею з’їсти всю свою добову норму їжі.
Що пити перед сном, щоб схуднути
Допоможуть прибрати зайві калорії такі напої:
- ананасовий сік
- грейпфрутовий сік
- зелений чай
- ромашковий чай
- імбирний чай
- кефір
- виноградний сік
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