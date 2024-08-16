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Дієтолог назвала продукти, які потрібно їсти на вечерю, щоб швидше схуднути

П'ятниця 16 серпня 2024 12:23
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Дієтолог назвала продукти, які потрібно їсти на вечерю, щоб швидше схуднути Що їсти на вечерю, щоб схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Самойленко

Важливим фактором при схудненні є саме правильна вечеря. Тому про неї потрібно потурбуватися, якщо ви хочете позбутися зайвих кілограмів та в цілому почуватися здоровішими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Час прийому їжі

За словами експерта, вечеря є дуже необхідним прийомом їжі при схудненні.

Вечеряти потрібно за 3-4 години до сну. Однак, важливо саме правильно скласти тарілку.

Дієтолог зазначила, що вони повинна бути повноцінною та містити в собі головні макронутрієнти.

Для того, щоб вечеря ще мала лікувальні властивості намагайтеся, щоб овочі бути переважно в термічній обробці.

Структура тарілки

Загальна порція повинна складати 300-350 г, а овочі повинні складати 2/3 вашої тарілки. Все решта - це білок, який не перевантажує процес травлення.

До білка відноситься риба, яйця, морепродукти або рослинний білок - це хумус, сочевиця та гриби.

Вечеря при правильній організації допоможе вам зробити схуднення дуже комфортним.

Корисні жири також неодмінно мають бути. Вони знаходяться в оливковій олії, авокадо, оливках, насінні льону, кунжуту, вершковому маслі. Можна навіть невеликий шматочок сала.

Такі жири сприяють ситості, мають позитивний вплив на серцево-судинну систему, і що цікаво, взагалі не впливають на інсулін.

Найважливіше, що можна зробити для досягнення здорової ваги - це не намагатись за вечерею з’їсти всю свою добову норму їжі.

Що пити перед сном, щоб схуднути

Допоможуть прибрати зайві калорії такі напої:

  • ананасовий сік
  • грейпфрутовий сік
  • зелений чай
  • ромашковий чай
  • імбирний чай
  • кефір
  • виноградний сік

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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