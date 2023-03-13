Дієтолог Фус розповіла, як вберегтись від нітратів у свіжій зелені

Чим корисна весняна зелень

"Весна вже зовсім скоро почне обдаровувати нас свіжими овочами. Ми хрустимо редисом, щедро посипаємо страви зеленою цибулею і ранньою зеленню. І все ж, до їх вибору потрібно підходити уважно", - пише експерт.

Фус наголошує, що зелень ціниться за велику кількість фолієвої кислоти (вітаміну В9), вітаміну К, каротиноїдів (в тому числі бета-каротину і лютеїну), хлорофілу і клітковини.

Як отримати максимальну користь зі свіжої зелені

Якщо ви плануєте додати зелень в суп або другу страву під час приготування, постарайтеся зробити це за 5-10 хвилин до повної готовності страви.

"Вітамін С і фолієва кислота руйнується при термічній обробці, тому більшу частину зелені слід вживати саме у свіжому вигляді", - радить Фус.

Зелень бажано додавати в кожен прийом їжі. Наприклад, листовий салат. Він може служити основою будь-якого овочевого салату або зеленого коктейлю. Велике листя можна використовувати в приготуванні ролів з різними начинками або в бутербродах з цільно зернового хліба.

Як вберегтись від нітратів та пестицидів

"Рання зелень швидше за все містить нітрати і пестициди, що може викликати у вас побоювання. Зменшити їхню кількість можна, якщо вживати тільки листові пластинки зелені, оскільки основна маса нітратів зосереджена в черешках (базилік, петрушка, кріп та інші види)", - пояснює дієтолог.

Також Фус радить вимочувати зелень в холодній воді протягом пів години, щоб позбавитись нітратів.

"На жаль, при цьому способі водорозчинні вітаміни (вітамін С, вітаміни групи В, в тому числі фолієва кислота, нікотинова кислота) частково вимиваються з рослини", - наголошує експерт.

Щоб знизити кількість пестицидів обов'язково мийте зелень під проточною водою. Адже пестициди часто знаходяться на поверхні листя. Це також вбереже вас від ризику зараження різними гельмінтами і токсоплазмами.

"Збагачуйте своє весняне меню доступною листовою зеленню. Будьте здорові і слідкуйте за тим, що ви їсте", - говорить Світлана Фус.