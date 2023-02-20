Дієтолог Фус розповіла, як назавжди позбутись жиру на животі

Чим небезпечний жир на животі

"Реально назавжди позбутися живота, чи вісцеральний жир непереможний? Мені досить часто ставлять це запитання, давайте розбиратися разом", - пише експертка.

Фус пояснює, що у нашому тілі у нормі повинен бути жир, який розміщається під шкірою, навколо внутрішніх органів. Але в залежності від способу життя, харчування та фізичної активності його кількість може почати збільшуватися. І завжди він накопичується на животі.

"Великий живіт - це не лише естетично некрасиво, але й небезпечно для здоров'я, оскільки жир, накопичуючись навколо внутрішніх органів, стискає та перешкоджає їх нормальній роботі. Це може провокувати розвиток інсулінорезистентності, цукрового діабету, гіпертонії, онкологічних патологій", - пояснює дієтолог.

Як позбутись надлишкового жиру

Світлана Фус радить відкоригувати харчування, аби позбутись жиру на животі.

"Зверніть увагу на те, чим ви вечеряєте. Важливо не переїдати на ніч та харчуватися збалансовано протягом дня", - пише експерт.

Також радить додати фізичну активність, аби спалювати зайві калорії.

"Без фізичної активності зменшити кількість вісцерального жиру важко. Підвищуючи інтенсивність занять, ви витрачаєте енергію, і організм бере її з жирових запасів. Тому так важливо підтягувати м'язи та активізувати м'язову масу. Але зауважте, що тренування не повинні бути надмірними. Ефективними, але не виснажливими", - пояснює Фус.

Також вона наголошує, якщо ви дійсно хочете позбавитися жиру на животі, забудьте про "дієти" - урізання калорій і т.д.

"Єдине правильне рішення - організувати харчування для себе, з врахуванням особливостей вашого організму, віку та способу життя", - радить дієтолог.

Фус також рекомендує зробити аналізи, щоб перевірити: глікований гемоглобін, ліпопротеїди фракційно, ТТГ, глюкозу.