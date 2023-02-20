Дієтолог Фус розповіла, як назавжди позбутись жиру на животі

Найчастіше жирові відкладення формуються у зоні живота. Це не лише погіршує фігуру та приносить дискомфорт, а ще й шкодить здоров'ю.
Про те, як назавжди позбутись жиру на животі, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.
"Реально назавжди позбутися живота, чи вісцеральний жир непереможний? Мені досить часто ставлять це запитання, давайте розбиратися разом", - пише експертка.
Фус пояснює, що у нашому тілі у нормі повинен бути жир, який розміщається під шкірою, навколо внутрішніх органів. Але в залежності від способу життя, харчування та фізичної активності його кількість може почати збільшуватися. І завжди він накопичується на животі.
"Великий живіт - це не лише естетично некрасиво, але й небезпечно для здоров'я, оскільки жир, накопичуючись навколо внутрішніх органів, стискає та перешкоджає їх нормальній роботі. Це може провокувати розвиток інсулінорезистентності, цукрового діабету, гіпертонії, онкологічних патологій", - пояснює дієтолог.
Світлана Фус радить відкоригувати харчування, аби позбутись жиру на животі.
"Зверніть увагу на те, чим ви вечеряєте. Важливо не переїдати на ніч та харчуватися збалансовано протягом дня", - пише експерт.
Також радить додати фізичну активність, аби спалювати зайві калорії.
"Без фізичної активності зменшити кількість вісцерального жиру важко. Підвищуючи інтенсивність занять, ви витрачаєте енергію, і організм бере її з жирових запасів. Тому так важливо підтягувати м'язи та активізувати м'язову масу. Але зауважте, що тренування не повинні бути надмірними. Ефективними, але не виснажливими", - пояснює Фус.
Також вона наголошує, якщо ви дійсно хочете позбавитися жиру на животі, забудьте про "дієти" - урізання калорій і т.д.
"Єдине правильне рішення - організувати харчування для себе, з врахуванням особливостей вашого організму, віку та способу життя", - радить дієтолог.
Фус також рекомендує зробити аналізи, щоб перевірити: глікований гемоглобін, ліпопротеїди фракційно, ТТГ, глюкозу.
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