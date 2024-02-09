UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дієтолог Фус пояснила, чому відмова від жирів у раціоні - це дуже погана ідея

Що треба знати про жири у раціоні (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Більшість людей, які хочуть схуднути, відмовляються від жирів у раціоні. Такий підхід може дійсно дати результат, але разом із цим ще й дуже нашкодити здоров'ю.

Про те, чому не варто відмовлятись від жирів та чим це небезпечно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Що треба знати про жири

"Оболонка кожної клітини в нашому організмі складається з ліпідів. Вона захищає всі структури життєзабезпечення, які перебувають всередині клітини від впливу шкідливих речовин. Якщо мембрани клітин функціонують погано, в наші клітини з труднощами надходять мінерали і вітаміни, навіть якщо ми їх вживаємо додатково у вигляді препаратів, погано виводяться продукти життєдіяльності", - пояснює дієтолог.

Вона додає, що саме тому любителі дієт з обмеженням жиру, які приймають "жироспалювальні" препарати, повинні знати, що таким чином вони не дають своїм клітинам нормально функціонувати, тримають їх на вітамінно-мінеральному голоді.

"А якщо вони і досягнуть бажаного результату, то зі шкодою для здоров’я. Жири підтримують ще й здоров’я шкіри, очей та інших тканин, бо входять до складу мембран", - говорить Фус.

Також дієтолог зауважує, що в організмі чоловіків і жінок статеві гормони синтезуються з холестерину, а якщо жирів в харчуванні не вистачає, порушується синтез тестостерону у чоловіків і естрогенів у жінок.

"Важливо, щоб жири були якісні і знати, скільки їх необхідно кожній конкретній людині, з урахуванням її фізичних параметрів, роду діяльності, фізичного навантаження", - наголошує лікар.

В здоровому раціоні адекватна кількість жирів має становити 30% від денної калорійності.

"Рівень загального жиру, який можна споживати на день людині, яка дотримується харчування в 2000 калорій - складе 70 г. Звичайно, це число може варіюватися від людини до людини", - говорить Фус.

Вона зазначає, що експерти з Управління з продовольства і медикаментів США заявляють, що людині, яка споживає тільки 1500 калорій на день, може знадобитися максимум 50-55 г загального жиру на день. В іншому випадку більша чи менша цифри жирів в харчуванні призведуть до порушення обміну речовин, спровокують збільшення жирових запасів в організмі і можуть викликати о проблеми зі здоров’ям.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
дієтологпорадиздоровя