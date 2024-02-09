Дієтолог Фус пояснила, чому відмова від жирів у раціоні - це дуже погана ідея

Що треба знати про жири

"Оболонка кожної клітини в нашому організмі складається з ліпідів. Вона захищає всі структури життєзабезпечення, які перебувають всередині клітини від впливу шкідливих речовин. Якщо мембрани клітин функціонують погано, в наші клітини з труднощами надходять мінерали і вітаміни, навіть якщо ми їх вживаємо додатково у вигляді препаратів, погано виводяться продукти життєдіяльності", - пояснює дієтолог.

Вона додає, що саме тому любителі дієт з обмеженням жиру, які приймають "жироспалювальні" препарати, повинні знати, що таким чином вони не дають своїм клітинам нормально функціонувати, тримають їх на вітамінно-мінеральному голоді.

"А якщо вони і досягнуть бажаного результату, то зі шкодою для здоров’я. Жири підтримують ще й здоров’я шкіри, очей та інших тканин, бо входять до складу мембран", - говорить Фус.

Також дієтолог зауважує, що в організмі чоловіків і жінок статеві гормони синтезуються з холестерину, а якщо жирів в харчуванні не вистачає, порушується синтез тестостерону у чоловіків і естрогенів у жінок.

"Важливо, щоб жири були якісні і знати, скільки їх необхідно кожній конкретній людині, з урахуванням її фізичних параметрів, роду діяльності, фізичного навантаження", - наголошує лікар.

В здоровому раціоні адекватна кількість жирів має становити 30% від денної калорійності.

"Рівень загального жиру, який можна споживати на день людині, яка дотримується харчування в 2000 калорій - складе 70 г. Звичайно, це число може варіюватися від людини до людини", - говорить Фус.

Вона зазначає, що експерти з Управління з продовольства і медикаментів США заявляють, що людині, яка споживає тільки 1500 калорій на день, може знадобитися максимум 50-55 г загального жиру на день. В іншому випадку більша чи менша цифри жирів в харчуванні призведуть до порушення обміну речовин, спровокують збільшення жирових запасів в організмі і можуть викликати о проблеми зі здоров’ям.