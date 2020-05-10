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Диета во время пандемии коронавируса очень опасна: что говорят специалисты

STYLERКоронавирус    10.05.2020 - 10:30
Диета во время пандемии коронавируса очень опасна: что говорят специалисты
Коронавирус и диета (Коллаж РБК-Украина)

Врачи и диетологи рассказали, какими диетами не стоит пользоваться во время пандемии коронавируса

Коронавирус в Украине и мире продолжает свое наступление и количество заболевших растет ежедневно. В группах рисках находятся люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, а также те, у кого снижен иммунитет.

Медики и диетологи рассказали, что существуют диеты, которые значительно повышают риск заразиться коронавирусом. Как объяснила кандидат медицинских наук, диетолог Екатерина Бурляева, в период пандемии стоит отказаться от существенных ограничений в питании.

В первую очередь, нельзя использовать диеты, которые основываются на голодании или в рационе исключены основные питательные вещества. Это может негативно сказаться на работе иммунной системы, а это приведет к тому, что организм станет более восприимчив к инфекционным заболеваниям.

Кроме того, диетолог отметила, что в период карантина существенно снижается физическая активность и для того, чтобы не набирать лишний вес, достаточно будет просто уменьшить суточную калорийность рациона. При этом нужно следить за качеством питания и разнообразить меню свежими овощами и фруктами, которые помогут укрепить иммунитет.

Она порекомендовала придерживаться режима питания, который включает три основных приема пищи и 1-2 перекуса. Ужин стоит запланировать за 3-4 часа до отхода ко сну.

Напомним, ранее ми писали о том, что врачи дали советы, как укрепить иммунитет и уберечь организм от вируса.

Теги Новости Украины COVID-19диетаздоровое питание
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