Дієта під час пандемії коронавірусу дуже небезпечна: що кажуть фахівці

Коронавірус і дієта (Колаж РБК-Україна)

Лікарі і дієтологи розповіли, якими дієтами не варто користуватися під час пандемії коронавіруса

Коронавірус в Україні та світі продовжує свій наступ і кількість хворих зростає щодня. У групах ризики знаходяться люди з хронічними захворюваннями, літні люди, а також ті, у кого знижений імунітет.

Медики та дієтологи розповіли, що існують дієти, які значно підвищують ризик заразитися коронавірусом. Як пояснила кандидат медичних наук, дієтолог Катерина Бурляєва, в період пандемії варто відмовитися від істотних обмежень у харчуванні.

В першу чергу, не можна використовувати дієти, які ґрунтуються на голодуванні або в раціоні виключені основні поживні речовини. Це може негативно позначитися на роботі імунної системи, а це призведе до того, що організм стане більш сприйнятливий до інфекційних захворювань.

Крім того, дієтолог зазначила, що в період карантину істотно знижується фізична активність і для того, щоб не набирати зайву вагу, досить буде просто зменшити добову калорійність раціону. При цьому потрібно стежити за якістю харчування та урізноманітнити меню свіжими овочами й фруктами, які допоможуть зміцнити імунітет.

Вона порекомендувала дотримуватися режиму харчування, який включає три основних прийому їжі та 1-2 перекуси. Вечерю варто запланувати за 3-4 години до відходу до сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі дали поради, як зміцнити імунітет і вберегти організм від вірусу.