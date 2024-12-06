"Діда Мороза збила наша ППО": українські зірки вразили історіями про свята

В дитинстві майже всі вірили в дива та чекали на подарунки, особливо на День святого Миколая. І чи знаєте ви, що телезірка Оксана Гутцайт не знала про це свято, а ведучий Андрій Ковальський нині каже власним дітям, що Діда Мороза не існує?

У коментарі для РБК-Україна (проект Styler) відомі актори і ведучі телеканалів ICTV і ICTV2 поділилися спогадами про святкування й розповіли, чи дарують своїм дітям подарунки на Миколая.

Ольга Атанасова

Зірка серіалів "Розтин покаже", "Рубан", "Папаньки", "Різниця у віці" зізналася, що чекає на святого Миколая, навіть коли стала дорослою.

"Була щасливою, адже завше щось знаходила під подушкою, бо святий Миколай приносив бажані подарунки. Пам’ятаю, тоді я була фанаткою гурту The Prodigy: і я отримала відеокасети і диски улюблених музикантів, в мене й досі збереглася чашка. Так, то були не дуже дорогі подарунки, але це було так тепло і душевно, що про більше і не мріялося", - розповіла акторка.

"Але я й досі пам’ятаю спогад дитинства, як прокинулась вночі і побачила, як іграшковий Дід Мороз ходить по кімнаті… Досі думаю, що то було насправді. Листів Миколаю я не писала, а от моя донька Адель пише довгі зізнання, розмальовує і розповідає, як себе поводила. Завжди згадує, що дуже маму любить і бажає щастя. Багато не просить, щось на розсуд самого святого Миколая", - додала вона.

Ольга Атанасова (фото надане прес-службою)

Дмитро Рибалевський

Актор, відомий за серіалами "Табун", "Зозулі" та фільмом "Толока", також розповів, як його діти зустрічають це свято.

"Зимові свята в нашій родині починаються зі святкування Дня святого Миколая, який приносить або різочку, або цукерки. Щоправда, святий Миколай жодного разу не приніс двом синам і двом доньками різочку - тільки солодощі, фрукти, невеличкі приємні подарунки. Насправді мої діти знають справжню таємницю святого Миколая і хто виконує його обов’язки, але усі вони грають в цю гру. А от на Різдво вже отримують більш значущі подарунки - обов'язково книжки, фотоапарат і те, що замовляють", - зазначив артист.

Дмитро Рибалевський (фото надане прес-службою)

Андрій Ковальський

Ведучий "Фактів" на ICTV розповів, що не знав про свято в дитинстві, а у підлітковому віці вже не вірив у дива. Втім, своїм дітям він розповідає про святого Миколая.

"Мої діти знають, що святий Миколай існує, а Діда Мороза давно збила наша ППО. Нині завдання батьків - дарувати дітям казку, наскільки це можливо. Так, у нашій сім’ї є традиція - писати листа Миколаю. Це важливий етап і діти відповідально до цього ставляться. Запити у них прості - солодощі чи іграшки, але обов’язково першим пунктом у їхніх листах - Мир! Я теж хочу вірити, що святий Миколай прочитає ці листи мільйонів українських дітей і подарує справжню казку їм та їхнім батькам", - розповів Ковальський.

Андрій Ковальський (фото надане прес-службою)

Юлія Сеник

За словами ведучої "Фактів", День святого Миколая завжди був для неї справжньою казкою, на яку вона дуже чекала. В дитинстві Сеник писала листи й намагалася бути слухняною. Зранку вона зазирала під подушку, де знаходила подарунки.

"Пам'ятаю, як навіть у підлітковому віці, коли вже зрозуміла, що подарунки кладе зовсім не Миколай, батьки все одно намагалися зберегти дух свята. Тишком-нишком зранку під подушку ховали книги, косметику чи одяг - і це завжди було щось, про що я мріяла. Цю чарівну традицію я передала своїй доньці. Щороку вона пише листи, зізнається у дрібних витівках і просить подарунок авансом, обіцяючи виправитися", - розповіла ведуча.

"Особливо зворушливо спостерігати, як її очі сяють від передчуття дива. У такі моменти розумієш, що справа зовсім не в подарунках, а в тій теплоті та магії, яку приносить свято. І можливо, десь там, високо святий Миколай усе спостерігає, посміхається й тихенько підживлює нашу віру в диво, яке завжди знайде шлях до тих, хто в нього щиро вірить", - додала вона.

Юлія Сеник (фото надане прес-службою)

Оксана Гутцайт

Ведуча зізналася, що в дитинстві вона не отримувала подарунки на День святого Миколая.

"На жаль, в Харкові в радянські часи не святкували день святого Миколая, ми знали тільки про Різдво та Новий рік. Але в нашій родині ми ввели цю прекрасну традицію та завжди під подушку дітям дарували солодощі та смаколики за хорошу поведінку", - розповіла Гутцайт.

Оксана Гутцайт (фото надане прес-службою)