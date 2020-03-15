Диабет: топ-5 средств, которые помогут снизить сахар в крови

Как победить диабет без лекарств (Коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали, как понизить уровень сахара при диабете без лекарств

Диабет II типа – одно из самых распространенных заболеваний в Украине. Кроме медикаментозного лечения, врачи обычно назначают также и специальную диету, которая помогает держать уровень сахара в крови.

В основном пациентам с диабетом приходится отказываться от многих продуктов, которые содержат "быстрые углеводы". Однако гастроэнтерологи отмечают, что есть много других вкусных и полезных продуктов, которые могут снижать уровень сахара в крови, пишет "Сегодня".

Для того, чтобы они дали положительный результат, их надо употреблять ежедневно. Перед применением этих продуктов, людям с диабетом нужно обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Вишня. В этой ягоде содержится антоциан и она обладает низким гликемическим индексом. Вишня снижает уровень сахара в крови и убирает из организма плохой холестерин, а также – способствует понижение артериального давления. Вишня прекрасно способствует снижению массы тела. Ежедневная доза вишни – 100 грамм. Если нет возможности съесть свежую, то можно использовать замороженную.

Грейпфрут. Этот фрукт также обладает низким гликемическим индексом и показан при диабете. Можно пить свежевыжатый сок из грейпфрута, так как в этом фрукте содержится антиоксидант нарингин. Он способствует усвоению инсулина. Ежедневная доза – 1 грейпфрут, однако стоит помнить, что этот фрукт может снижать действие некоторых лекарств, поэтому стоит его употреблять с разницей в 1-2 часа.

Корица. В ней содержатся полифенолы, которые существенно снижают уровень сахара в крови. Эту пряность можно добавлять в напитки, в овсянку или даже в творог. Ежедневная доза корицы – 0,5 чайной ложки.

Брокколи. Как утверждают диетологи, она весьма питательна и вкусная, если правильно подобрать рецепт ее приготовления. В брокколи содержится большое количество клетчатки, и она замедляет всасыванию сахара в кишечнике. Ежедневная доза – 200 грамм.

Черника. В этой ягоде содержится большое количество дубильных веществ, антоцианов и гликозидов. Все эти вещества помогают сахару держаться в норме. Исследования показывают, что постоянное употребление черники в напитках помогает предотвратить диабетическое поражение глаз. Ежедневная доза – 200 грамм.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, как себя вести при подозрении о заражении коронавирусом.