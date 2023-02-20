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Діабет 1 та 2 типу: сімейний лікар пояснив принципову різницю

Як розрізнити діабет 1 і 2 типу (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Діабет - це хронічний стан організму, який розподіляють на 1 і 2 тип. Але не всі знають, в чому принципова різниця між ними?

Про це в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

Що таке діабет 1 типу, його ознаки

Хвороба виникає через зниження вироблення гормону під назвою інсулін. Основна причина: автоімунне ураження клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін.

Основні ознаки діабету 1-го типу

Початок в дитинстві чи молодому віці.

Пацієнти з цукровим діабетом зазвичай худорляві чи мають нормальну масу тіла.

Початок раптовий, людина скаржиться на надмірний голод, надмірну спрагу, затуманений зір, надмірну втому, часте сечовипускання, різку втрату ваги за короткий проміжок часу. Людина з невчасно діагностованим діабетом 1-го типу може впасти в кому.

Лікується діабет 1-го типу лише препаратами інсуліну.

Як виникає діабет 2 типу, і що для нього характерно

Цукровий діабет 2 типу виникає через інсулінорезистентність - стійкість клітин до сприйняття інсуліну, без якого цукор не може потрапити в клітину. Однією з причин цукрового діабету є ожиріння та неправильне харчування.

Для діабету 2 типу характерно

Поступовий початок, деколи діабет виявляють при профілактичному огляді, скарги на здоров'я в пацієнта можуть бути відсутні.

Пацієнт з діабетом 2 типу часто має надлишкову масу тіла чи ожиріння.

Діабет 2 типу може лікуватися дієтою, таблетками для зниження цукру в крові, а також інсуліном. Все залежить від ступеня важкості діабету.

Раніше ми писали про головний фактор ризику діабету 2 типу, і чому хвороба стає все молодшою.

Також читайте про ранні ознаки діабету 2 типу, які часто ігнорують.

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