Деякі українські пенсіонери можуть отримувати дві пенсії одночасно: кого це стосується

В Україні певна категорія пенсіонерів може отримувати дві пенсійні виплати одночасно.

Кого це стосується та яку суму можна отримувати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Кому доступна подвійна пенсія

Відповідно до інформації на сайті Пенсійного фонду України дві пенсійні виплати одночасно громадяни можуть отримувати за віком і ті, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Крім того, для таких громадян зменшується пенсійний вік від одного до 13 років. У підсумку страховий стаж не може бути менш як 15 років.

Які є пом'якшення для ліквідаторів і постраждалих цивільних

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років залежно від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.

За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки, якщо:

чоловік пропрацював 10 років і більше

жінка - 7 років 6 місяців і більше

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи вік виходу на пенсію зменшується від 1 до 10 років залежно від зони радіологічного забруднення, де проживала чи працювала особа та тривалості проживання чи роботи.

Ліквідатори та постраждалі від катастрофи на ЧАЕС можуть отримувати додаткову пенсійну виплату (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Скільки становить сума виплат

Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та залежить від тривалості страхового стажу особи та величини її заробітної плати.

З 1 березня 2023 мінімальний розмір пенсій ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим ніж:

для осіб з інвалідністю 1 групи - 13 376,21 гривні

для осіб з інвалідністю 2 групи - 10 700,97 гривні

для осіб з інвалідністю 3 групи - 8025,73 гривні

Тобто якщо ваша пенсія є мінімальною та становить 2 520 гривень, і ви маєте, наприклад, третю групу інвалідності внаслідок катастрофи на ЧАЕС, то ваша "подвійна" пенсія становитиме 10 545,73 гривні.