Жертва кагарлыцких "копов" рассказала детали в эфире ток-шоу

Изнасилование в Кагарлыке (коллаж: РБК-Украина)

26-летняя девушка в эфире ток-шоу лично рассказала, что произошло в Кагарлыке

Пострадавшая от изнасилования в Кагарлыке 26-летняя Неля рассказала, что произошло в ночь с 23 на 24 мая, когда она пришла на допрос в местное отделение полиции.

Подробностям страшного преступления, в котором обвиняют двоих полицейских, она поделилась в ток-шоу "Говорить Україна".

Так, 23 мая Нелю забрали на допрос в полицию по поводу ограбления сельского магазина. Домой она вернулась около 08:00 на следующий день. Днем ей вызвали скорую, после чего она призналась, что в отделении полиции ее избили и изнасиловали.

Врачи подтвердили факт изнасилования и вызвали полицию, тогда подозреваемых взяли под стражу.

"Николай (подозреваемый. - Ред.) привел меня в свой кабинет и стал расспрашивать об ограблении магазина. Говорил, что я вру и намеренно не хочу говорить правду, душил меня и кричал, чтобы я признавалась. Я кричала, дверь в кабинет была открыта, вокруг в кабинетах были другие полицейские, но вообще никто не отреагировал и не пришел на помощь", - рассказала Неля про ужасы этого дня.

Тогда первый "коп" вызвал еще одного и сказал принести противогаз. После чего Неле на голову силой надели противогаз. Николай стал закручивать снизу трубку, чтобы ограничить доступ воздуха.

"Николай разбил мне нос, повел в туалет, чтобы я умылась, но воды не было, поэтому я просто вытерла кровь своим рукавом. Потом еще в туалете бил меня ногами по всему телу, - добавила девушка.

После чего полицейский завел Нелю в другой кабинет, наставлял пистолет. Девушка умоляла, чтобы ее отпустили, потому что у нее есть дочь. Но Николай продолжил пытки, оттащил Нелю в коридор и приковал наручниками к батарее.

Через полчаса к девушке подошел Сергей (второй подозреваемый), снял наручники и завел в кабинет. Там Николай продолжал избивать девушку кулаками по ребрам и животу, заставляя признаться в краже.

"Николай говорил Сергею: "Давай ее обкурим или обколим". Далее Николай сел за компьютерный стол, а Сергей разделся, сел на белый диван и сказал: "Ты будешь делать все, что я тебе скажу, не будешь делать, то будешь получать", - добавила Неля. - Мне пришлось делать то, что он скажет. Он разорвал одежду на мне и начал насиловать".

Николай в этот момент вышел, сказал что смотреть ему не на что и поехал домой. А Сергей продолжил издевательства. Насилие, по словам девушки, длилось 2-3 часа.

"После того как Сергей увидел, что я едва в сознании, то отпустил меня и сказал мне, что если я хотя бы кому-то скажу о том, что было, то он убьет всю мою семью", - рассказала девушка.

Отметим, что мама Нели говорила, что к ним приезжают неизвестные люди, которые наводят на их семью ужас.

Изнасилование в Кагарлыке (видео: YouTube/Говорить Україна)

Напомним, что полицейских Кагарлыцкого отделения полиции обвиняют в изнасиловании девушки во время допроса.

Изнасилование в Кагарлыке случилось 24 мая, двоих полицейских арестовали, еще 60 отстранили.

Как мы писали ранее, силовики будут ежемесячно отчитываться по Кагарлыку и Броварам.

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Автор: Светлана Мащенко