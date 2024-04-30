Девід Бекхем похизувався ідеальним пресом та численними тату на оголенному тілі (фото)

Девід Бекхем - всесвітньо відомий футболіст, який за роки своєї кар’єри довів свою майстерність та професіоналізм, тепер хизується ідеальною фізичною формою.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Девід Бекхем похизувався ідеальним пресом

48-річний колишній англійський футболіст завжди мав чудову фізичну форму, адже він займався все життя професійним спортом, де немає часу на релакс та байдикування. Футбол - нелегкий вид зайнятості, який потребує багато енергії та сил.

Та зараз Девід вже колишній спортсмен, але його зовнішній вигляд свідчить про те, що вихід на пенсію не завадив йому підтримувати ідеально виточені лінії преса.

Так, Бекхем показав, як виглядає зараз під час тренування у спортзалі. Для свого заняття екс-футболіст оголив верх та продемонстрував ідеальну фізичну форму. У нього підкачані руки, спина та ідеальний прес.

Девід Бекхем похизувався пресом (фото: instagram.com/davidbeckham)

Оскільки чоловік відомої модельєрки Вікторії Бекхем був у шортах, то ще й засвітив м’язи на ногах. А також неможливо не звернути увагу на кількість татуювань на тілі Девіда. Його тіло наче усипане вічними малюнками, і це виглядає дуже привабливо.

"Не можу перемогти трохи освітлення. Завдяки моєму техніку зі світла Вікторії Бекхем та допомоги тренера Боббі Річа", - написав Девід під фотографією.

Світло на фото дійсно світило на його обличчя, груди та деякі з його численних татуювань.