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Детскую площадку в Днепре заполонили клещи: "все облеплено" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Днепре на детской площадке женщина обнаружила большое количество голубиных клещей. Они покрыли почти все конструкции.

Об этом дочь женщины написала в профиле Instagram.

Так, женщина во время прогулки с ребенком обнаружила клещей на одной из детских площадок города. По ее словам, клещи покрыли шины и качели.

"Там качели и колеса - все облеплено", - рассказала женщина.

Фото: на детской площадке в Днепре обнаружили клещей (nashemisto.dp)

Чем опасен укус клеща?

Как известно, голубиные клещи не переносят болезнь Лайма, но их укус может вызвать у человека лихорадку, аллергическую реакцию, или "клещевой паралич". Наиболее опасные болезни, которые переносят этот вид клещей - энцефалит и сальмонеллез.

Кроме того, присасываясь к человеку, клещ выделяет анестетик. Это вещество обезболивает укус, и человек не чувствует, что на нем сидит паразит.

А сидит он, как правило, долго. Клещи фильтруют нашу кровь, впитывая в свое тело только те компоненты, которые им подходят. Кстати, тело голубиного клеща, который сосет кровь, может растягиваться вплоть до 10 см.

Ранее мы сообщали, чем опасны укусы клещей и как уберечься от них.

Также, Как распознать укус опасного клеща и что делать.

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