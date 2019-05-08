В детском саду Запорожья воспитатель швыряла детей (видео)

Воспитатель детского сада №164 в городе Запорожье хватала, таскала и швыряла детей во время прогулки на территории сада. Соответствующее видеодоказательство опубликовали на Instagram-странице zptoday.

На видео, снятом из окна стоящей рядом многоэтажки, можно заметить, как воспитатель и ее помощница пытаются выстроить группу детей "по парам" для прогулки (или для возвращения с нее).

Двое детей капризничают, тогда неадекватный педагог хватает одного из них за воротник и начинает трясти, затем тащит двох детей в сторону. Далее женщина одного из них бросает на землю, хватает за руку и тащит к "построению".

Инцидент произошел в детском саду "Золотой ключик" (Александровский район, улица Гоголя 175).

"Дети неоднократно жаловались, но эта тварюга делала вид, что она не понимает в чем дело! И вот попалась наконец-то!" - пишет автор публикации.

Воспитатель издевалась над детьми в детском саду Запорожья (видео: instagram.com/zptoday/)

Пользователи сети гневно отреагировали на подобные ужасы, творящиеся с малышами. Они оставили множетсво комментариев.

Я б ее с*ку собственными руками задушила! Тварь такая!

Как вообще психически неуравновешенных людей допускают к работе с детьми? Она же больна! Ей лечиться надо, а не детей воспитывать...

Надеюсь, это видео увидят родители мальчика, и отпи*дят ее!

Сады - это зло, всегда это знала. И мой ребенок не хочет туда ходить! И не ходит...

Надо родителям встретить ее после работы поговорить, так сказать, и заставить уволиться;

Я б эту тварь на месте родителей разорвала б на части! Как она может позволить такое поведение! За машину ее привязать и тянуть по городу!

А всему виной тот, кто нанимает на работу таких неадекватных людей.

Напомним, в частном детском саду "Сказочная страна" воспитательница била детей перед прогулками. Жестокое обращение с малышами удалось снять на видео.

Ранее в детском саду Киева воспитательница таскала детей за уши и всячески издевалась над ними, оказывая психологическое давление.

К слову, в детском саду Тернопольской области маленькая девочка рассекла голову об умывальник, но воспитатели просто заклеили рану пластырем.