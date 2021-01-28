В детском саду Киева вспыхнул скандал из-за нового меню по полной стоимости: "некое жалкое месиво"

В киевских детсадах сейчас отменили компенсацию из городского бюджета за питание и родители обязаны платить полную его стоимость. В Дарницком районе столицы вспыхнул скандал из-за самого меню за такие деньги.
На странице группы "Батьки SOS" в Facebook жители Дарницкого района столицы показали, чем кормят детей в садике ДОУ №31.
"На фоне свежих новостей об отмене компенсации из городского бюджета за питание детей в садиках - 26 января 2021 нашим детям подают вот такой замечательный ужин. На фото - некое жалкое месиво, его кто-то назвал "ленивыми варениками". Несладкое и без всякого намека на содержание сыра. В чашке - жидкая субстанция неприличного цвета, тоже без сахара и молока. Что это? В чьем-то больном воображении это выглядит как сбалансированное детское питание? И за это мы теперь должны платить полную стоимость?" - сказано в сообщении на странице.
Родители садика №31 в Киеве возмущены питанием для детей (фото: facebook.com/groups)
В комментариях к посту родители начали делиться своим опытом и меню в детском садике своих детей.
Редакция Styler также публикует фото меню из детского сада на Лесном массиве.
Меню детского сада на Лесном массиве в Киеве (фото: РБК-Украина)
Напомним, что в соответствии с Распоряжением районных советов в городе Киеве государственной администрации от 04.01.2021 № 1 "Об установлении размера платы для родителей за питание детей в коммунальных учреждениях дошкольного образования и учебно-воспитательных комплексах Киева полная стоимость питания в день составит: для категории детей в возрасте от 1 до 3 лет - 43 грн. 55 коп., Для детей от 3 до 6 лет - 64 грн. 58 коп.
Ранее государство компенсировало часть стоимости оплаты питания. С января 2021 размер оплаты за питание одного ребенка в день составит полную стоимость.
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