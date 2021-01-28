В детском саду Киева вспыхнул скандал из-за нового меню по полной стоимости: "некое жалкое месиво"

В киевском детсаду подняли скандал из-за питания (коллаж РБК-Украина)

В киевских детсадах сейчас отменили компенсацию из городского бюджета за питание и родители обязаны платить полную его стоимость. В Дарницком районе столицы вспыхнул скандал из-за самого меню за такие деньги.

На странице группы "Батьки SOS" в Facebook жители Дарницкого района столицы показали, чем кормят детей в садике ДОУ №31.

"На фоне свежих новостей об отмене компенсации из городского бюджета за питание детей в садиках - 26 января 2021 нашим детям подают вот такой ​​замечательный ужин. На фото - некое жалкое месиво, его кто-то назвал "ленивыми варениками". Несладкое и без всякого намека на содержание сыра. В чашке - жидкая субстанция неприличного цвета, тоже без сахара и молока. Что это? В чьем-то больном воображении это выглядит как сбалансированное детское питание? И за это мы теперь должны платить полную стоимость?" - сказано в сообщении на странице.

Родители садика №31 в Киеве возмущены питанием для детей (фото: facebook.com/groups)

В комментариях к посту родители начали делиться своим опытом и меню в детском садике своих детей.

То ліниві вареники??? Цікавий рецепт.

В школах тоже согласно новым нормативам исключат из питания сахар, в том числе запрещаются соки, чай, компот с сахаром.

Аналогічно в Києві на Оболоні. Молочка 8 разів на тиждень.

Цікавить теж, що робити, куди звертатися, щоб цього недорозуміння не було????!!!!!

Редакция Styler также публикует фото меню из детского сада на Лесном массиве.

Меню детского сада на Лесном массиве в Киеве (фото: РБК-Украина)

Напомним, что в соответствии с Распоряжением районных советов в городе Киеве государственной администрации от 04.01.2021 № 1 "Об установлении размера платы для родителей за питание детей в коммунальных учреждениях дошкольного образования и учебно-воспитательных комплексах Киева полная стоимость питания в день составит: для категории детей в возрасте от 1 до 3 лет - 43 грн. 55 коп., Для детей от 3 до 6 лет - 64 грн. 58 коп.

Ранее государство компенсировало часть стоимости оплаты питания. С января 2021 размер оплаты за питание одного ребенка в день составит полную стоимость.

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