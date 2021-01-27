4-летняя украинка стала звездой сети: она учит правильно говорить на украинском языке

Во Львове маленькая украинка стала звездой сети (коллаж РБК-Украина)

Во Львове 4-летняя Кристина Малин дает языковые советы в популярной соцсети Instagram. Забавные видео с девочкой выкладывает туда ее мама. В роликах малышка учит, как правильно, а не на суржике разговаривать на украинском языке.

Об этой семье рассказали в сюжете ТСН. Пока подписчиков у Кристины Малин не много, но она этим совершенно об этом не волнуется.

"Скажите бабушке, дедушке, маме и папе, что это называется не вилка, а виделка", — говорит девочка в своем видео.

По словам мамы малышки, дочка начала очень рано говорить и замечать, что дома она слышит одно, а на улице или в детском садике совсем другое.

"Ей было около 2,5 лет. Она меня спрашивает: "Почему мы говорим привіт, а нам отвечают привет". Такого много насобиралось", - рассказала мама девочки Леся Дуда.

Родители отмечают, что такой дар у ребенка возник после того, как она слушала чтение многих книжек.

Мастер-классами в соцсети Кристина с мамой не ограничились, в будущем они хотят пропагандировать правильную речь для более широкой аудитории. Если удастся собрать первоначальную сумму, то уже летом появится большой проект.

"Это программа для детей, для их родителей, для бабушек и дедушек, для нянь и воспитателей. Для тех, кто в силу различных обстоятельств, имеют различный языковой опыт. Мы можем ребенка научить говорить "виделка", а не "вилка". Но если пять взрослых вокруг скажут "вилка", то ребенок понимает: взрослый это авторитет. Поэтому наша программа еще призвана для того, чтобы выработать у ребенка языковую устойчивость", - рассказала мама девочки.

Во Львове маленькая украинка учит правильно говорить

Как мы ранее писали, маленькая украинка выиграла в международном вокальном конкурсе.