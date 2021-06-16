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Детский центр во Львове заманивает клиентов стриптизом от свиньи Каролины: странные фото

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Львів, Среда 16 июня 2021 14:53
Детский центр во Львове заманивает клиентов стриптизом от свиньи Каролины: странные фото Во Львове детский центр предлагает свинку-стрптизершу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В львовском детском центре развития посетителям предлагают незабываемое стриптиз-шоу... от свинки Каролины. Так, на сайте заведения, которое специализируется на проведении различных развивающих занятий, детских дней рождений, мастер-классов и курсов, появилась функция заказа "эротического" танца от аниматора в костюме домашнего животного.

Как выглядит стриптиз в исполнении "очаровательной и бесподобной свинки Каролины" - смотрите в нашем материале ниже.

Детский центр во Львове заманивает клиентов стриптизом от свиньи Каролины: странные фотоДетский центр во Львове заманивает клиентов стриптизом от свиньи Каролины: странные фотоДетский центр во Львове заманивает клиентов стриптизом от свиньи Каролины: странные фотоДетский центр во Львове заманивает клиентов стриптизом от свиньи Каролины: странные фотоДетский центр во Львове заманивает клиентов стриптизом от свиньи Каролины: странные фотоДетский центр во Львове заманивает клиентов стриптизом от свиньи Каролины: странные фотоФото: вот так выглядит свинка-стриптизерша Каролина (baby-center.lviv.ua)

Заметим, что заведение предлагает в том числе услуги мини-детского сада. То есть, взрослые могут отвести ребенка к нему, а сами "оторваться" в течение 7-10 минут в компании ростовой куклы, которая танцует стриптиз.

Кроме того, шоу свинки открывают две девушки, которые танцуют перед гостями и помогают Каролине в номере в дальнейшем.

"Свинка-стриптизерша раздевается и развлекает всех присутствующих, обязательно во время выступления она танцует с гостями! Оригинальное, неожиданное, запоминающееся и веселое стриптиз-шоу от свинки Каролины украсит ваш праздник запомнится всем присутствующим, и не оставит никого в плохом настроении. Заказывайте стриптиз-шоу от свинки Каролины", - говорится на сайте детского центра.

Как мы ранее писали, пиццерия в Ровно попала в громкий эротический скандал.

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