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Дитячий центр у Львові заманює клієнтів стриптизом від свині Кароліни: дивні фото

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Львів, Середа 16 червня 2021 14:53
Дитячий центр у Львові заманює клієнтів стриптизом від свині Кароліни: дивні фото У Львові дитячий центр пропонуює свиню-стриптизерку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У львівському дитячому центрі розвитку відвідувачам пропонують незабутнє стриптиз-шоу від… свинки Кароліни. Так, на сайті закладу, який спеціалізується на проведенні різноманітних розвиваючих занять, дитячих днів народжень, майстер-класів та курсів, з'явилась функція замовлення "еротичного" танцю від аніматора в костюмі свійської тварини.

Як виглядає стриптиз у виконанні "чарівної та незрівнянної свинки Кароліни" - дивіться у нашому матеріалі нижче.

Дитячий центр у Львові заманює клієнтів стриптизом від свині Кароліни: дивні фотоДитячий центр у Львові заманює клієнтів стриптизом від свині Кароліни: дивні фотоДитячий центр у Львові заманює клієнтів стриптизом від свині Кароліни: дивні фотоДитячий центр у Львові заманює клієнтів стриптизом від свині Кароліни: дивні фотоДитячий центр у Львові заманює клієнтів стриптизом від свині Кароліни: дивні фотоДитячий центр у Львові заманює клієнтів стриптизом від свині Кароліни: дивні фотоФото: ось так виглядає свинка-стриптизерка Кароліна (baby-center.lviv.ua)

Зауважимо, що заклад пропонує у тому числі послуги міні-дитячого садочку. Тобто, дорослі можуть відвести дитину до нього, а самі "відірватися" протягом 7-10 хвилин у компанії ростової ляльки, яка танцює стриптиз.

Крім того, шоу свинки відкривають дві дівчини, які танцюють перед гостями та допомагають Кароліні у номері надалі.

"Свинка-стриптизерша роздягається та розважає усіх присутніх, обов’язково під час виступу вона танцює з гостями! Оригінальне, несподіване, незабутнє та веселе стриптиз-шоу від свинки Кароліни прикрасить ваше свято, запам’ятається усім присутнім, і не залишить нікого в поганому настрої. Замовляйте стриптиз-шоу від свинки Кароліни", - йдеться на сайті дитячого центру.

Як ми раніше писали, піцерія в Рівному потрапила в гучний еротичний скандал.

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