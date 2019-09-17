Детская коляска загорелась от фейерверка: детали происшествия под Харьковом (видео)

Под Харьковом загорелась детская коляска (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители рассказали, что фейерверк наделал и много других бед

В Харьковской области, во время празднования 150-летия со дня основания города Лозовая произошел неприятный инцидент – загорелась детская коляска, в которую попали искры от фейерверка. Подробности сообщили на ТРК "Лозовая".

Как рассказали очевидцы, после запуска фейерверка, искры от него внезапно полетели в сторону детской коляски, и она вспыхнула. Годовалого малыша на тот момент, к счастью, в ней не было – за пару минут до инцидента родители взяли его на руки, чтобы успокоить.

Коляску родители тушили собственными силами и знакомый, который пытался им помочь, получил ожоги рук. Пострадавшая мама малыша написала заявление в полицию, а также мэру города Лозовая. Она отметила, что вместе с ребенком и коляской стояла сравнительно далеко от эпицентра салюта и находилась на безопасном расстоянии.

Под Харьковом искры фейерверка сожгли детскую коляску

Как выяснилось позже, от неудачного запуска фейерверка пострадали также и другие местные жители. Во время праздничного концерта с фейерверком, осколки пиротехники попали некоторым людям в голову, а также в глаза.

Также в социальных сетях сообщили, что искры повредили личные вещи и оцарапали другие части тела, одна пострадавшая рассказала, что ей засыпало глаза пеплом. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Праздничный салют, который стал источником проблем, оплатила коммерческая фирма из Харькова, которая специализируется на пиротехнических шоу. Цена такого небезопасного удовольствия – 120 тысяч гривен.