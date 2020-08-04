Дети живут в страхе: экс-супруга известного боксера рассказала правду о разводе

Марина Боржемская и боксер Вячеслав Узелков развелись два года назад. Одна из самых образцовых пар внезапно разошлась. На фотографиях в социальных сетях они всегда выглядели счастливыми, дети улыбались. Боржемская долгое время хранила молчание о причинах развода, но недавно она рассказала, что произошло.

Марина Боржемская познакомилась с Вячеславом Узелковым во время учебы в институте. Она была на первом курсе, он на втором. Они встретились по дороге в библиотеку и с тех пор не расставались. Телезвездой она не планировала становиться и выйдя замуж обеспечивала надежный тыл своему мужу, который в то время подавал надежды. Она стала его женой, менеджером и хранительницей очага. Об этом пишет "20 минут".

Пара хотела детей, но тут их постигла неудача. Узелковы не сдавались и после неудачных попыток сначала родился сын Роберт, а потом дочь Оливия. Вячеслав стал звездой, сначала, как спортсмен, потом на танцевальном шоу. В 2010 он проиграл титульный бой, в 2012 после инсульта вынужден был закончить спортивную карьеру. Узелков стал активно сниматься в шоу, а в 2016 они вместе с женой составили прекрасный дуэт в шоу "Зважені та щасливі".

В 2018 году, после финала 8 сезона, пара внезапно сообщила о разводе. Марина ушла от мужа, оставила все имущество и не подавала на алименты. В интервью для "Ужин с Дороти" она рассказала, что из киевской квартиры она вместе с детьми убегала ночью, без вещей. За полтора года она там была несколько раз – забрать документы, которые в ночь побега забыла. О том, что ей довелось пережить, Марина рассказывать не захотела.

"Есть вещи, которые не выносят в общем, это может потянуть непредсказуемые последствия. Я не хочу, чтобы Слава пережил насилие, а оно точно будет, если я расскажу, потому что люди не простят ему это. Скажу так, что я и мои дети до сих пор не могут забыть, что произошло при Оливии. Это то, что в первую очередь нанесло травму детям. А я взрослая, я с этим справлюсь. После проекта я сразу уехала к родителям в Винницу. Так, в чем была, в том и ехала. Все остальное – я оставила в прошлом", - рассказала Боржемская.

Сначала она вместе с дочкой попросилась пожить в домике на проекте. Она позвонила организаторам и ей выделили комнату. Муж после отъезда сменил код сигнализации в квартире и не говорит его даже детям. Счета на квартиру до сих пор приходят Марине, а она собрала документы и хочет переоформить ее побыстрее на Узелкова.

"Я забрала документы на квартиру и хочу переоформить ее на Славу. Я до сих пор оплачиваю жилье, потому что оно на мне. А я не хочу этого, я хочу от него избавиться. Если Слава считает, что это его квартира, значит она его. Сейчас это не получается сделать, он хочет встретиться со мной наедине, а я отказываюсь. Я хочу с ним встретиться при адвокате или нотариусе. Боюсь ли я его? Да. Я его боюсь. Я не хочу видеться с ним наедине. Дети тоже просят, чтобы я с ним не встречалась. У Оливии был день рождения, и, когда мы приехали в дом моих родителей, а там стояла машина Славы, она очень испугалась. Просила меня туда не идти, так как там отец", - добавила Боржемская.

Уступить квартиру жене и детям Узелков отказался и объяснил это тем, что всю жизнь получал в голову ради этой квартиры. Он предлагал им жить вместе, но в разных комнатах, но из этого ничего не вышло.

"От такой совместной жизни страдаю я, страдают дети, вони живут в страхе и не чувствуют себя свободными. Зачем это нам?" – призналась Марина.

Она отметила, что Узелков – человек со взрывным характером, он может обидеть совершенно незнакомого человека. Людям он кажется улыбчивым и хорошим, но по словам его экс-супруги, это образ, который он играет для публики.

"Все не раз видели гадость, которую он пишет про меня в соцсетях, а это уже показывает, что он за человек. Как бы там ни было, я родила ему двоих прекрасных детей, была рядом со студенческих лет. Он со мной достиг успеха, стал чемпионом, я постоянно заставляла его ходить в зал, тренироваться, работать над собой. Всегда его поддерживала и была рядом в моменты радости и бедности", - рассказала Боржемская.

С детьми он видится редко, иногда ради фотографий в социальных сетях. В их жизни он почти не участвует, финансово помогать тоже не хочет и выдвигает условия, что будет давать деньги, если они будут с ним общаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-"ВИА Гра" выходит замуж за спортсмена, которого увела у жены и маленького сына.